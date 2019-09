LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Daremo il 100% per fare risultato"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: con la collaborazione di ParmaLive.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

14.05 - Giornata di conferenza stampa per l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, il quale tra poco, nella sala media del centro sportivo di Collecchio, presenterà il match di domani sera contro il Torino di Mazzarri: un incontro che servirà alla squadra ducale per cercare di dare continuità al successo ottenuto mercoledì scorso, sempre al Tardini, nel derby col Sassuolo. A breve le parole del tecnico abruzzese grazie all'inviato di ParmaLive.com:

14.21 - Comincia la conferenza stampa, col mister crociato che parla della situazione infortuni: "Darmian nell'allenamento dell'altro ieri ha avuto un problemino e domani non farà parte della partita, così come Grassi. Kucka ha avuto una serie di problemini anche quest'estate, farò qualche valutazione per domani, ma bisogna considerare che si gioca anche sabato con la SPAL".

Gli altri giocatori come stanno?

"A livello fisico la squadra si è ben comportata. Nella partita con il Sassuolo abbiamo sprecato molto, ma abbiamo avuto un giorno in più per recuperare".

Il Torino è una squadra rognosa:

"Il Torino è una squadra molto forte sia a livello fisico che tecnico. Spesso e volentieri gioca a tutto campo su un riferimento. Dovremo essere bravi a giocare di reparto e capire i loro difetti".

Che partita può venir fuori?

"Adottano un sistema di gioco nel costruire che è un 3-4-2-1 o 3-5-2, anche se col Milan per ribaltarla sono passati al 4-4-2. Il Torino ti marca a uomo a tutto campo, per fare questo tipo di gioco devi essere molto fisico, sono molto simili all'Atalanta. Nel complesso noi giochiamo un po' più di reparto, abbiamo due organizzazioni diverse".

Quanto pesa l'assenza di Darmian?

"Matteo è un giocatore importante e ha fatto delle ottime partite. Sotto questo punto di vista c'è dispiacere, ma c'è la consapevolezza che laddove scegliessi Laurini contro l'Udinese è stato uno dei migliori in campo".

Il Torino rimonta spesso:

"Avere un numero di giocatori importante permette di cambiare. Sono molto fisici, se andiamo in campo pensando all'uno contro uno facciamo fatica. Dobbiamo essere bravi a giocare la palla e a non metterci in difficoltà da soli. Bisogna conoscere le qualità degli avversari e giocare in base alle loro qualità, affrontiamo una squadra forte e completa".

Sin qui Hernani ha giocato un po' in tutti i ruoli del centrocampo:

"Sta facendo bene, ma anche gli altri nuovi come Laurini e Kulusevski."

Cosa le ha lasciato la vittoria di Sassuolo?

"Lascia l'aspetto positivo, perché ci abbiamo creduto fino all'ultimo in maniera determinata. L'aspetto negativo è che con tutte quelle occasioni non si può arrivare fino all'ultimo senza sapere se si porta a casa la partita. Se ragioniamo sulle partite in casa, dobbiamo cercare di concretizzare".

Inglese come sta?

"Bene".

Quanto è importante la gara con il Torino?

"E' importante perché giochiamo in casa. Per il tipo di gioco che fanno, si esprimono bene anche in trasferta: siamo consapevoli di aver portato a casa tre punti nell'ultimo turno, ma domani non sarà semplice. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato, dovremo essere vogliosi indipendentemente dal risultato positivo col Sassuolo. Sia quando il risultato è negativo, sia quando è positivo dobbiamo andare in campo come se fosse l'ultima partita, quella decisiva".

14.34 - Termina qui la conferenza del tecnico ducale. Grazie per averci seguito.