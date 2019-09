LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Darmian subito tra i migliori nei test fisici"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: con la collaborazione di ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

14.15 - Tra pochi minuti (14.30 circa) si terrà la conferenza stampa di mister Roberto D’Aversa in vista di Parma-Cagliari, terzo appuntamento stagionale in Serie A per entrambe le squadre. I crociati dovranno fare certamente a meno di Juraj Kucka in mediana, che ha avuto un problema fisico in Nazionale, un ulteriore problema dopo i ko a Grassi e Scozzarella. A breve le parole del tecnico abruzzese grazie all'inviato di ParmaLive.com:

14.32 - Prende la parola il tecnico: "Questa settimana abbiamo fatto allenamenti intensi, laddove ci sarà la prestazione spero ci potrà essere il risultato. Non mi piace piangermi addosso per le assenze, siamo in diciannove e il Cagliari, nonostante ho letto sia in difficoltà ne ha 24. Ho ancora qualche dubbio, cercheremo di mettere tutti i giocatori in condizione di rendere al massimo".

Dopo una vittoria come si torna in campo? Come si riparte dopo la sosta?

"Ero contento perché potevo far ambientare i giocatori nuovi ma dopo quello che è successo forse era meglio giocare subito. Ci deve essere sempre la consapevolezza nonostante veniamo da una vittoria".

Quanto si perde senza Kucka?

"A Udine rientrava da un periodo in cui era impensabile schierarlo dall'inizio. E' un giocatore importante come Grassi, è chiaro che perdere tre giocatori nello stesso reparto influisce però dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto in queste settimane di lavoro".

Quando rientreranno gli infortunati?

"Kucka si è infortunato in nazionale, Scozzarella penso sia una contrattura. Mi auguro che dalla prossima settimana ci saranno tutti e tre".

Come stanno i nuovi?

"Pezzella sta bene, Darmian si è presentato come uno dei migliori nei test nonostante non fosse al centro del progetto nella vecchia squadra. Su Karamoh ci stiamo creando aspettative troppo alte: quando lo troverò pronto non mi tirerò indietro. Sulle qualità enormi che ha, c'è da ragionare anche in termini di equilibrio".

Il Cagliari arriva da due sconfitte, che partita ti aspetti?

"Se noi seguiamo il percorso della stampa e di quello che si è scritto sul Cagliari, sono situazioni che possono portare vantaggi a loro se pensiamo di sottovalutarli. Contro l'Inter ha fatto un'ottima partita, ha una rosa profonda e può sopperire alle assenze con giocatori di qualità. Non mi piace entrare in situazioni altrui, ma non possiamo pensare sul fatto che domani sarà una partita semplice. Dobbiamo ragionare sul fatto che incontriamo una squadra con qualità importanti, una squadra che può variare il sistema di gioco. Ci possono mettere in difficoltà e dovremo essere bravi a fare la partita rimanendo corti, ma non sarà facile per il loro modo di giocare".

14.50 - Si conclude la conferenza stampa di D'Aversa, domani alle 15 la sfida tra Parma e Cagliari.