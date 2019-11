LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Gervinho fermato due volte con troppa fretta"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole del tecnico del Parma Roberto D'Aversa dopo il pareggio contro la Fiorentina al Franchi:

Cosa è mancato al Parma per portare a casa la vittoria?

"Abbiamo fatto un'ottima gara nonostante gli assenti. Abbiamo sbagliato in un paio di occasioni dove è mancato l'ultimo passaggio. Avremmo potuto sfruttare meglio queste situazioni visto che qualcosa potevano concedersi a causa del cambio di modulo. In un paio di occasioni Gervinho è stato fermato in anticipo e doveva essere lasciato andare in porta e poi eventualmente valutare il fuorigioco. Non lo dico per fare polemica ma perché la regola dice questo".

L'emergenza è evidente anche per l'inserimento di Gagliolo.

"La cosa positiva è che questa squadra non molla e ci tiene sempre a provare a cercare il risultato. Voglio sottolineare anche la prova di Karamoh che nonostante due colpi duri ha risposto bene ed è voluto restare in campo con determinazione".

Più contento del punto o scontento di due punti persi?

"Prevale l'incazzatura per i due punti persi".

Come giudica il trittico di partite di questa settimana?

"E' una delle squadre che ha fatto più chilometri per quanto concerne la corsa. Non avendo determinati cambi, alla fine far giocare sempre gli stessi, può fare la differenza. Anche stasera abbiamo giocato contro una squadra che fa consumare tante energie ma chiudiamo questo trittico in modo positivo. Stasera con un pizzico di cattiveria in più potevamo vincere".