LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "In molti esordiranno domani, come Hernani"

Diretta scritta su TMW! Per aggiornare fremi F5

Fonte: in collaborazione con ParmaLive.com

14.00 - Tra pochi minuti (14.15 circa) si terrà la conferenza stampa di mister Roberto D’Aversa in vista di Parma-Juventus, primo appuntamento stagionale di Serie A. I crociati dovranno quasi certamente fare a meno di Juraj Kucka in mediana, ancora sofferente dopo l’infortunio muscolare e dovrebbero schierarsi con la stessa formazione vista contro il Venezia. A breve le parole del tecnico abruzzese grazie all'inviato di ParmaLive.com:

14.16 - Prende la parola il mister: "Kucka stamattina ha svolto l'allenamento con la squadra ed è convocato ma è impensabile un debutto dall'inizio. La città tiene molto a questa partita, l'obiettivo contro la squadra più forte del campionato è fare punti, dovremo fare la partita perfetta e sono sicuro che ci sarà la spinta del pubblico. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa dei punti".

Il suo lavoro è stato diverso dallo scorso anno:

"L'allenatore cerca di lavorare con quello che ha a disposizione, tutti questi vantaggi domani non li avremo. Kucka non sta bene, anche Grassi è da valutare, dovremo stare concentrati".

C'è un emozione particolare ad essere la prima partita della Serie A?

"Tutti quanti domani guarderanno questa partita, da parte nostra c'è la voglia e l'entusiasmo di affrontare questa squadra. Chi pratica sport ha sempre voglia di misurarsi, non sempre i più forti escono col risultato positivo. Ho un gruppo di ragazzi che lavora duramente, sarà una gara difficile e diversa da quelle disputate fino ad ora".

Sarri non ci sarà:

"Dispiace quando un allenatore deve saltare le gare per motivi di salute, detto questo il giorno della partita l'allenatore può incidere poco rispetto al lavoro in settimana, ma guai a sottovalutare l'avversario. Dovremo essere bravi a lavorare col nostro DNA".

Sarà un campionato più competitivo?

"Le grandi si stanno rinforzando per colmare il gap con la Juventus. Il campionato sta riassumendo quel valore che aveva una volta, il rientro di allenatori importanti è una dimostrazione del miglioramento del campionato".

Sta puntando su Kulusevski esterno offensivo, dà più equilibrio?

"Rispetto a Karamoh è diverso. Non ha difficoltà ad agire tutta fascia, in questo momento incide di più la condizione, ma non è una scelta definitiva".

E' meglio affrontare la Juventus ora?

"E' meglio affrontarla quando ha vinto lo scudetto. Noi possiamo incidere solo sulla nostra prestazione, non avere Kucka e forse Grassi dispiace. In molti esordiranno domani, da Hernani a Brugman. La Juventus è fortissima, non pensiamo di avere vantaggi".

Tecnicamente quanto siete più forti rispetto all'anno scorso?

"Sarà il campo a dirlo. Il fatto di aver ripreso giocatori come Inglese e Grassi è importante, anche per Alberto ci vorrà tempo per tornare al top. Per il resto, sarà il campo a dire se siamo più forti. Quello che mi preme è che la squadra vada in campo con lo stesso atteggiamento dell'anno scorso".

I tifosi pensano di poter fare meglio:

"Se noi non crediamo di poter fare meglio difficilmente ci si riesce. La condizione nostra sarà determinante, tra noi e la Juve c'è un gap importante ma fa piacere che ci sia una buona sensazione, anche se deve esserci la consapevolezza che affrontiamo una squadra più forte. Dovremo andare oltre al 100%".

Che Juve ti aspetti?

"Sarri predilige un certo tipo di gioco, diversamente da Allegri magari utilizza situazioni tattiche differenti. Ci sarà organizzazione, vorranno fare la partita fraseggiando e con la squadra corta, dobbiamo ragionare anche sulle individualità importanti: dovremo essere pronti ad affrontare una squadra più forte".

14.34 - Termina la conferenza stampa del tecnico ducale Roberto D'Aversa. Domani c'è Parma-Juventus, ore 18, allo stadio Tardini.