LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Nelle difficoltà il gruppo si è compattato"

20.13 - Successo importante per il Parma che si impone 1-0 sul campo della Sampdoria. Fra pochi istanti il tecnico gialloblu Roberto D'Aversa analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.18 - Inizia la conferenza stampa di D'Aversa.

Si aspettava questa posizione di classifica così alta?

"Sinceramente no ma auspicavo questo perché questi ragazzi li vedo lavorare dal primo giorno di ritorno. Inoltre abbiamo perso giocatori importanti ma nelle difficoltà e nelle assenze questo gruppo si è compattato. Nella mezzora finale oggi ci siamo abbassati ma sono bravi i ragazzi a portare il risultato a casa".

Oggi magari Parma non bello?

"Spiegatemi le bellezza. Siamo venuti a Marassi, dove ti mancano dei giocatori e Barillà e Cornelius non avevano i novanta minuti. Chiedo scusa ma questa sera il Parma è stato bellissima. La bellezza è soggettiva ma quello che conta è il risultato nel calcio e i ragazzi ci sono arrivati con la lotta. Bravi anche quelli entrati".

Cornelius?

"Cornelius, nella logica, avrei dovuto farlo partire dalla panchina. Nella logica avrei dovuto toglierlo prima, l'ho tenuto perchè me l'ha chiesto a me rischiando".

Cosa dirà ai ragazzi alla ripresa per tenerli sul pezzo?

"Sotto quel punto di vista sono sereno perchè so che gruppo ho a disposizione. Quando il risultato è negativo o positivo il gruppo rimane equilibrato. E' chiaro che andremo a Napoli ad affrontare una squadra forte anche se in questo momento è in difficoltà. Affronteremo l'avversario col massimo rispetto cercando di portare a casa il risultato".

L'obiettivo?

"Questa partita l'ho presentata come uno scontro diretto per la posizione che ricopre la Sampdoria ora. Non era semplice perchè solo Inter e Lazio hanno vinto a Marassi".

