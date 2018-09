LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Noi bravi e determinati. Felice per Dimarco"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

17.47 - Terminata la conferenza

Alla fine del primo tempo cosa ha detto ai suoi? - "Eravamo pigri nel risalire, Gervinho non veniva accompagnato. Ci eravamo allungati troppo concedendo spazi e ho chiesto loro di guadagnare metri. L'Inter è molto brava a costringerti ad andare in pressione. Non siamo partiti bene, ma poi bravi nel concedere poco considerando che venivamo da due sconfitte"

Gervinho sembra avere novanta minuti nelle gambe... - "Non conoscendolo ho condiviso sin dall'inizio il suo minutaggio. C'eravamo accordati inizialmente per soli venti minuti, poi piano piano chiedeva di restare in campo. Deve ancora raggiungere il 100%, ma per noi può essere devastante con le ripartenze. Ha scelto Parma e questo fa ben sperare"

Si augurava che l'Inter vi attaccasse sulle fasce? - "Portiamo gli esterni stretti per nostre idee di gioco. Nainggolan centralmente poteva fare male in qualunque momento. Poi i ragazzi sono stati bravi a lavorare sulle chiusure nei cross"

Iacoponi è uscito per infortunio? E Sepe? - "E' uscito perché lo ha chiesto lui. Sepe invece ha dato garanzia di poter continuare"

L'anno scorso di questi tempi si perdeva contro il Perugia... - "Tre anni fa eravamo in D. Quest'anno dobbiamo essere bravi a salvarci che è la cosa più importante. Sia gli esperti che i giovani devono capire cosa si è fatto per ritornare in massima serie. Parma è abituata a grandi trofei, ma le conseguenze sono state pesanti. Siamo sempre stati abituati a vincere negli anni scorsi, quest'anno mentalmente dobbiamo sapere che certe partite le perderemo. Ma riusciremo a togliere punti importanti magari anche alle grandi"

Gobbi ha qualche problema? - "Si e sostituirlo è stata una scelta forzata. Fa piacere però per Dimarco nel suo stadio. Ha fatto gol, un gol da tre punti. Sta migliorando nella fase difensiva e ha dimostrato che può crescere ancora. Gli ho detto che quando ci si impegna, prima o poi viene premiato. Gli auguro una carriera rosea"

Prima vittoria a San Siro... - "Si gioca sempre per dare il massimo. Credo che avevamo raccolto meno di quanto meritassimo e oggi siamo stati premiati. Non era semplice. Qualcuno oggi esordiva qui a San Siro, quindi molto bene così. Spesso e volentieri ci siamo messi in difficoltà da soli e si può migliorare"

Si aspettava questa partita dai suoi? - "Il pallino del gioco sapevamo lo avrebbe avuto l'Inter. Dovevamo giocare d'attesa e ci siamo riusciti. Serve anche fortuna che arriva solo con determinazione e sacrificio. Carte importanti per centrare la salvezza"

17.34 - Iniziata la conferenza

17.25 - Prima vittoria in campionato per il Parma che trova addirittura i tre punti a San Siro contro l'Inter. I ducali legittimano l'ottima prova offerta contro la Juventus e centrano un successo di grande importanza. Tra poco l'allenatore gialloblù, Roberto D'Aversa, terrà la classica conferenza stampa post-gara allo stadio Meazza. Segui il LIVE su TuttoMercatoWeb.com