LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Noi senza niente da perdere? Sbagliato"

13.50 - Dalla sala media del Centro Sportivo di Collecchio, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa presenterà a breve il match di domani tra Parma e Lazio. L'inizio è previsto per le 14, rimanete con noi per seguire la diretta scritta delle parole dell'allenatore abruzzese, pronto a spingere i suoi verso un altro risultato di prestigio. La conferenza stampa sarà seguita dall'inviato di ParmaLive.com, in collaborazione con TMW. Ecco le prime parole del tecnico: Sarà la centesima panchina gialloblu: "Dovremo dare continuità andando a Roma per cercare di fare risultato. Consapevoli di avere di fronte una squadra forte in ogni reparto con diverse individualità. Con compattezza dovremo fare una grande prestazione, come abbiamo già fatto con altre big".

Situazione infortunati e indisponibili?

"Non ci saranno Sierralta, Barillà, Stulac e Scozzarella, squalificato. Le decisioni finali le prenderò domani, siamo in una situazione di emergenza a centrocampo. Ma questi ragazzi hanno dimostrato di saper tirare fuori il meglio nelle difficoltà"

Domani la centesima panchina con il Parma: sensazioni?

"C'è emozione per l'obiettivo personale, ma a me interessa l'obiettivo di squadra, lo sapete. Queste cento panchine sono volate per i risultati che abbiamo ottenuto. Leggere il mio nome accostato ad altre squadre fa piacere, ma il mio unico pensiero è restare e continuare il progetto Parma. Anche perché Parma è una grande piazza con una grande storia".

Ci sarà una grande pubblico all'Olimpico:

"Deve essere motivo di orgoglio giocare in uno stadio così importante con così tanto pubblico. Senza soggezione dovremo fare la nostra partita".

Il tuo stlie di gioco può ricordare un po' quello di Gattuso, con squadre molto organizzate:

"Per quanto riguarda Gattuso, l'organizzazione si vedeva anche prima dei risultati e della posizione di classifica. E' un allenatore bravo ed organizzato, la sua squadra rispecchia la sua personalità. Io devo ancora capire cos'è il bello per qualcuno. Sento spesso "catenacciaro", ma se guardiamo la partita con il Genoa abbiamo giocato più nella metà campo avversaria. Rimango stupito quando leggo le interviste post-partita. Qualcuno ha una visione distorta della realtà".

La Lazio ha tanta qualità, ma quanto influisce la mancanza di Immobile?

"Con caratteristiche diverse giocherà Caicedo, che su 10 partite giocate ha vinto 9 volte. Ci sono tanti giocatori di qualità a centrocampo e in difesa, hanno possibilità di sfruttare sia il dialogo che la prestanza fisica. E' una squadra forte, l'anno scorso ha perso la Champions all'ultima giornata e ha mantenuto la stessa ossatura. Dobbiamo fare una grane partita, pensando di poter portare a casa il risultato e voglia di dimostrare di non esser inferiori, seppur sulla carta la Lazio sia più forte".

Stasera a Roma c'è l'Italrugby: sei preoccupato per le condizioni del campo?

"Sinceramente non ho visto le condizioni del campo. Per me non ci devono essere alibi, se il campo sarà in brutte condizioni ci sarà sia per noi che per loro".

Che squadra è la Lazio?

"La Lazio è una squadra ordinata e con qualità, sono molto bravi a sfruttare le ripartenze giocando con un 3-5-2. All'andata abbiamo perso da una palla inattiva nostra, di fronte avremo una squadra ordinata, compatta che lavora insieme da tanto tempo. A questo si aggiunge struttura fisica e qualità. Sono una squadra forte. Inzaghi è stato molto bravo, dimostrando di essere un grande allenatore".

Il Parma può affrontare questo match in maniera serena, senza nulla da perdere:

"Tranquilli perché non abbiamo nulla da perdere è un termine che non mi piace. Abbiamo tanto da perdere, se pensiamo di affrontare la partita in maniera più serena, abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo affrontare le partite in maniera "ignorante" come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, per cercare di portare a casa punti indipendentemente dall'avversario".

14.28 - Termina qui la conferenza stampa del tecnico del Parma Roberto D'Aversa, offertavi da ParmaLive.com.