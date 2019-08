LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Ottima gara della difesa, Iacoponi MVP"

Dall'inviato allo stadio Tardini di Parma, Niccolò Pasta.

20.30 - Siamo in attesa di Roberto D'Aversa che a breve parlerà in conferenza stampa post Parma-Juventus, prima gara di campionato, conclusasi con una sconfitta per 1-0. Una prestazione non brillante per i crociati, che hanno avuto qualche occasione per riagguantare il pareggio ma non ci sono riusciti. Meglio nella ripresa dove gli uomini di D'Aversa hanno avuto per larghi tratti il pallino del gioco e nel finale, grazie ad una punizione di Hernani, hanno sfiorato il pareggio.

20.49 - Prende la parola il tecnico: "C'è rammarico per il risultato, considerando anche il secondo tempo. Con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto portare a casa il pareggio. Gli aspetti positivi ci sono, abbiamo giocato alla pari con la Juventus anche se c'è rammarico".

Solo pochi minuti per Karamoh:

"Uscendo Kulusevski, il più simile era Siligardi. Karamoh deve essere contento perché c'è chi non ha giocato".

A che percentuale siamo di preparazione?

"Diversi giocatori della Juve hanno finito con i crampi. Si deve migliorare in alcune scelte, abbiamo preso gol da corner. Gervinho? Sta bene."

Brugman ha dato buone risposte:

"Ha fatto bene ma può fare meglio e guadagnare un tempo di gioco. Per quanto riguarda la prestazione è stata buona ma può fare meglio".

La squadra ha sofferto sulla sinistra, cosa manca a questa difesa?

"Oggi la difesa ha ben figurato. Iacoponi è stato il migliore in campo, le difficoltà del primo tempo ci stanno contro un giocatore velocissimo con Costa. L'unica occasione da gol l'hanno creata centralmente, a livello numerico mancano dei giocatori ma oggi hanno fatto un'ottima gara".

Dov'è l'errore sul gol?

"Doveva esserci qualcuno sulla respinta ma quando la palla passa in mezzo a tanti uomini si può subire gol".

20.59 - Termina qui la conferenza di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma.