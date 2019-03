LIVE TMW - Parma, D’Aversa: “Peccato per il risultato, grande gara"

Fonte: inviato a Empoli

Un punto esterno per il Parma di Roberto D'Aversa, che dopo il 3-3 a Empoli commenta così la gara in conferenza stampa: "Sotto l'aspetto del risultato siamo amareggiati, però non posso rimproverare nulla ai ragazzi per come hanno interpretato la gara e soprattutto perché oggi era importante ripartire. Se siamo qui a discutere del risultato vuol dire che abbiamo fatto una gara importante. Per fortuna non abbiamo fatto il 4-2 o 4-3 perché altrimenti avremmo preso altri gol (ride, ndr)".

A fine gara era nervoso.

"Sì, perché so quanto hanno dato i ragazzi e quanto ci tenevamo. Però se torniamo a prima della gara vediamo che era complicata, c'è un po' di rammarico per i gol subiti e per le due occasioni sprecate nel finale. Però era importante risultare, non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi".

È mancato il colpo del KO.

“Sì, magari potevamo chiudere la partita. Lì devi castigare, non l’abbiamo fatto non tanto per demerito nostro quanto per meriti del portiere avversario. I ragazzi hanno dimostrato che hanno cercato di fare di tutto per non prendere gol, poi l’abbiamo preso e ci lavoreremo. Però sono contento dell’atteggiamento”.

Bicchiere mezzo pieno.

"Dispiace perché siamo andati tre volte in vantaggio, però bisogna guardare alle cose positive. Il nostro obiettivo è la salvezza e magari si guarda solo alle cose negative. A volte guardare il lato positivo ti fa stare più sereno e così sei più sicuro, convinto dei tuoi mezzi. Io credo che oggi i problemi li abbiano altre squadre. Dobbiamo essere contenti di quanto hanno fatto questi ragazzi, premesso che c'è stato un periodo di flessione. Ma un anno fa qui perdevamo 4-0".

Alcuni giocatori più brillanti, altri tipo Inglese meno.

"Sì, dobbiamo lavorare. Roberto è da elogiare perché si porta dietro diverse problematiche, lavoreremo per farlo recuperare. È chiaro che lì dove riesco a dare un po' di riposo a qualcuno per poi beneficiarne lo faccio".