LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Per come si era messa è un punto importante"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato allo stadio Tardini di Parma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.28 - Dopo il pari di oggi contro la Sampdoria, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa analizza il quinto pareggio consecutivo raccolto dalla sua squadra, in grado di riprendere i blucerchiati nella ripresa dopo il doppio vantaggio firmato Quagliarella-Defrel. A breve le parole del mister abruzzese in conferenza stampa, dalla pancia dello Stadio Tardini:

"La partenza è stata fatta nel modo giusto, siamo passati in vantaggio e questo ci permette di sfruttare le nostre caratteristiche di solito. Abbiamo fatto due ingenuità incredibile, in particolare la prima, in cui abbiamo regalato un rigore che c'era. Nella ripresa siamo rientrati bene in campo, non era semplice riprenderla ma siamo stati bravi, non tanto per la situazione tattica quanto per gli ingressi di Sprocati e Siligardi. Per come si era messa è un punto importante quello che portiamo a casa".

Dopo il gol del vantaggio abbiamo visto una squadra in grande difficoltà: perché questi sbalzi di atteggiamento?

"Più che atteggiamento credo si possa parlare di leggerezze, gli errori singoli sono pesanti, come il rigore di cui parlavo. Sul secondo invece abbiamo concesso lo spazio a Jankto che non doveva esserci e in allenamento lo avevamo preparato. Dobbiamo essere bravi a commettere sempre meno di questi errori, nella ripresa invece siamo entrati bene. L'equilibrio c'era anche in occasione dei due gol concessi, ma abbiamo fatto degli errori. La voglia di vincerla però c'era".

Questi errori in area, come mai continuano a ripetersi?

"Il calcio ora si è evoluto, c'è il VAR e bisogna essere più attenti, come ha fatto Federico nel secondo tempo. Non possiamo concedere nulla dentro l'area ma qualche volta ci capita, non volutamente ma succede. Dobbiamo sicuramente migliorare sotto questo aspetto".

Sembra esserci una sorta di relax dopo il vantaggio, perché secondo lei?

"Nel girone di andata era il contrario il problema, andiamoci a risentirci tutte le conferenze stampa... ma non è una questione fisica o di modulo. Purtroppo andando in vantaggio serviva essere più attenti e l'errore commesso ci è costato caro. Anche se c'era differenza di obiettivo e probabilmente la Samp non raggiungerà il suo, di fronte c'era una squadra molto organizzata. Con altre squadre è capitato di sbagliare e non avere conseguenze, purtroppo contro la Samp al primo errore vieni castigato".

17.50 - Termina qui la conferenza stampa del tecnico del Parma Roberto D'Aversa.