Tutti gli aggiornamenti sul possibile rinvio su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Fonte dall'inviato Niccolò Pasta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

14.00 - Alla vigilia della sfida all'Atalanta, primo impegno dell'anno solare per entrambe le squadre, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa torna a parlare in conferenza stampa: la seguiremo grazie all'inviato di ParmaLive.com. Il tecnico del Parma parlerà della gara dell'Atleti Azzurri d'Italia (ore 15.00 domani, come sempre lo seguiremo LIVE su TMW), dalla sala stampa di Collecchio a partire dalle 14.15: