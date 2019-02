LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Senza Bonucci e Chiellini la Juve perde molto"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Il Parma ferma la Juventus sul 3-3, nell'anticipo della 22esima giornata di serie A. I bianconeri rallentano contro la squadra di D'Aversa a tre giorni dal tonfo in Coppa Italia contro l'Atalanta. Nel post partita il tecnico dei ducali commenta il match: Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "Venire qui a pareggiare contro la Juventus ci deve far sentire orgogliosi e soddisfatti. Riprendere una partita del genere significa avere un gran gruppo" le prime parole dell'allenatore del Parma.

SECONDO TEMPO - "L'Atteggiamento nella ripresa era quello giusto: positivo e propositivo. Chi è entrato, come Siligardi e Stulac, sono stati bravi. Kucka? La sua condizione fisica era precaria, appena arrivato, e sono stato obbligato a farlo giocare perché non avevamo centrocampisti. Sul 3-1, il rischio di prendere l'imbarcata c'era. Ripeto, mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi. Prima della partita avevamo un obiettivo da raggiungere, cercando di portare a casa un risultato non semplice e scontata. Solo il Genoa è riuscito a venire a fare punti qui".

OBIETTIVI - "Il nostro obiettivo rimane la salvezza, lo dice la società e il direttore sportivo. Siamo una neopromossa, non dimentichiamocelo. Ovviamente restiamo ambiziosi. Una volta ottenuto l'obiettivo non smetteremo di giocare".

MOMENTO JUVE - "Senza Bonucci e Chiellini la Juve perde molto, soprattutto nella marcatura preventiva. Questa sera è stata la dimostrazione che giocando in un certo modo si può mettere in difficoltà questa Juve. Tutto ovviamente dipende dalla voglia e dall'interpretazione della partita. Abbiamo avuto comunque degli alti e bassi, anche stasera".

BRUNO ALVES - "Per me sarebbe stata una perdita importante, anche se sarei stato contento per lui fosse arrivato alla Juventus".

Termina la conferenza alle 23.18.