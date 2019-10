LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Serve un esame di coscienza. Merito alla SPAL"

Il tecnico dei crociati analizza il match giocato contro la SPAL. Segui il live su TMW.

Fonte: inviato a Ferrara

Al termine di SPAL-Parma, finita 1 a 0 per i ferraresi, il tecnico dei crociati Roberto D'Aversa parla in conferenza stampa. Segui il live su TMW.

17.23 - Inizia la conferenza stampa.

Mister, abbiamo visto una squadra poco determinata.

"Oggi si è fatto veramente poco per portare a casa l'obiettivo. Si è vista la differenza di atteggiamento tra chi voleva vincere e chi invece no. Una giornata storta, una di quelle impartite che possono capitare in un anno. Le motivazioni poi le vedremo e le analizzeremo.

Hanno deluso anche i migliori.

"Oggi è stata una situazione generica. Non si è fatto nulla. Non mi va di puntare il dito sul singolo. In generale la prova desta preoccupazione, ma più per meriti della SPAL. Ognuno di noi deve fare un esame di coscienza e capire dove si è sbagliato, per non ripeterci più.

Ha detto qualcosa nell'intervallo?

"Ho detto loro che eravamo stati fortunati a tenere il passivo solo di uno a zero, spronando la squadra a fare meglio e recuperare nel secondo tempo".

Cosa salviamo di questa partita?

"L'ultimo quarto d'ora, ma eravamo in inferiorità numerica. Siamo stati troppo precipitosi in alcune situazioni, rischiando anche in contropiede. Gli aspetti positivi uno li va sempre a ricercare, ma oggi si deve guardare una prestazione che non è stata fatta. Io sono il primo responsabile, non possiamo negare l'evidenza".

La sosta servirà per riflettere?

"Avremmo voluto un risultato diverso per passare una settimana più bella. Ci servirà per recuperare gli infortunati. Mi auguro che ci possa aiutare a iniziare meglio".

17.38 - Termina qui la conferenza stampa del tecnico del Parma, Roberto D'Aversa.