LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Troppo passivi, per salvarti non devi fare errori"

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 2-0 Lazio-Parma, il posticipo della 4a giornata di Serie A. Tra pochi minuti Roberto D'Aversa, mister degli emiliani, si presenterà in conferenza stampa per commentare la gara dell'Olimpico. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.03 - Inizia la conferenza: "Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione, mettendo in difficoltà la Lazio. Dopo non mi è piaciuto l'atteggiamento del secondo tempo, siamo stati un po' passivi come se aspettassimo di subire altri gol".

La rete subita?

"Dispiace, è partito da una pressione nostra. Abbiamo lasciato troppo il campo a un giocatore come Immobile. Una squadra che deve salvarsi deve limitare gli errori, che in Serie A paghi. Il numero di occasioni va visto in base alla caratura dell'avversario. Affrontavamo una squadra forte, reduce da una doppia sconfitta, sapevamo che sarebbe entrata in campo arrabbiata".

Sei preoccupato in vista del futuro?

"Mi preoccupa di recuperare almeno Kucka e Grassi a centrocampo, un reparto importante. Non perché chi sta giocando sta facendo male, ma per avere più risorse a disposizione. Abbiamo già affrontato Juventus e Lazio, ma il rammarico principale rimane per la sconfitta in casa col Cagliari".

Ore 23.08 - Finisce la conferenza stampa.