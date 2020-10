live Parma, Lautaro Valenti: "Mi ispiro a Otamendi, mi aspetto un campionato duro"

vedi letture

17.50 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Lautaro Valenti, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo difensore del Parma. Valenti è già di per sé un colpo storico per il Parma, perchè il primo dell'era Krause, che ha dato il via ad un nuovo progetto giovani inaugurato proprio con l'acquisto dell'ex Lanus. A breve le dichiarazioni dell'argentino, che potrete seguire qui grazie al nostro live.

18.12 - Inizia la conferenza con una premessa di Alessandro Lucarelli: "Siamo qui a fare questa presentazione dei primi due giocatori acquistati in questo mercato. Due difensori e tocca a me presentarli, due ragazzi di grande prospettiva, un investimento importante per portarli qui. Siamo sicuri che qui potranno fare vedere le loro qulità, dandogli una mano per farli integrare. Lautaro ha una grande personalità, così come Yordan che essendo più grande non ha problemi. Passo la parola a loro.

Vorrei chiedervi una presentazione:

"Sono Lautaro Valenti, sono un difensore centrale e mi ispiro a Otamendi".

Che Serie A ti aspetti?

"Mi aspetto una Serie A difficile. E' un modo di giocare diverso, con giocatori tecnici e fisici, mi aspetto un campionato difficile".

Avete parlato con Bruno Alves e Iacoponi?

"Abbiamo parlato con loro e mi hanno detto di stare tranquilli e di allenarci con calma che le cose che verranno".