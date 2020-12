LIVE TMW - Parma, Liverani: "Fatta partita di personalità. Ci manca cattiveria per vincere le gare"

live Parma, Liverani: "Fatta partita di personalità. Ci manca cattiveria per vincere le gare"

23.40 - Al termine del pareggio a reti bianche contro il Cagliari, mister Fabio Liverani si è presentato in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Queste le sue parole:

Quarto risultato utile consecutivo ma squadra che ancora pecca di precisione nell'ultimo passaggio e sottoporta:

"Questo sicuramente ma abbiamo fatto una partita contro una pari grado che farà il nostro campionato. Abbiamo fatto la partita quasi sempre nella metà campo avversaria, con grande personalità, grande palleggio e tecnica, creando tante possibiltà per sbloccare la gara. E' evidente che ci è mancato un pizzico di precisione e cattiveria per fare gol. Abbiamo avuto un’occasione con Brunetta, una con Inglese, con Kucka nel primo tempo".

Dove deve migliorare questo Parma?

"Dobbiamo migliorare nella cattiveria per vincere le gare, ma oggi alla mia squadra non posso dire nulla. Affrontavamo oggi una squadra che fa parte del campionato delle seconde dieci, che è quello che noi vogliamo provare a vincere. Il Cagliari è una squadra, l’abbiamo affrontata facendo una buona partita, la mettiamo da parte e andiamo avanti con queste altre due gare prima di Natale. La squadra è in grande crescita, tiene il campo molto bene, crea occasioni che in questo momento non riesce a finalizzare ma in questo momento sta crescendo”



Tre partite poi la sosta. Servirà per recuperare qualche giocatore?

“La sosta sarà molto breve, non credo faremo più di 4 giorni di ferie, si gioca il 3 gennaio, non c’è grande sosta ma ci servirà comunque per recuperare ancora qualche giocatore. Sono contento di allenare questo gruppo, siamo in risalita di condizione, di mentalità, di gioco. Per la mole di lavoro che fanno meritavano un paio di punti in più, probabilmente la sorte ci aiuterà più avanti”.



Poi si aprirà il mercato, cosa si aspetta?

"Me ne occupo poco, ci sono una proprietà e un direttore che se ne occupano, sono felice della rosa che ho. Sarei felice di tenerli tutti, numericamente se possiamo migliorare qualcosa è soltanto un po’ davanti, per il resto la squadra mi soddisfa alla grande e sono convinto che tutta la rosa avrà davanti un grande percorso di crescita".



Il cambio di Scozzarella?

"Ha avuto un problema muscolare”.

23.45 - Termina qui la conferenza stampa di Fabio Liverani.