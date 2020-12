live Parma, Liverani: "Le punte non segnano? Non sono preoccupato, è un momento"

17.15 - Prende la parola il tecnico crociato: "Io credo che l'analisi della partita di San Siro sia la stessa, abbiamo fatto bene nei primi venti minuti, poi c'è stata la reazione del Milan con due pali e con il palo di Calhanloglu. Il secondo tempo è riniziato in modo giusto, abbiamo trovato il 2-0 e paradossalmente l'hanno riaperta da calcio da fermo con Hernani che era un po' in debito d'ossigeno. Dopo il 2-1 non abbiamo concesso nulla, meritavamo di vincere per l'autostima. Il 2-2 eravamo in superiorità, siamo stati poco attenti ma ci sta. E' un passato a cui non guardiamo più, domani è un'altra storia e vogliamo recuperare quello che abbiamo perso sapendo che è difficile".

Qualche giocatore a San Siro ha risposto bene, ad esempio Kurtic ed Hernani:

"Sono giocatori, Kurtic soprattutto negli ultimi due anni non ha avuto riposo e ogni tanto va in debito d'ossigeno, è un giocatore forte su cui puntiamo come Hernani e gli altri. Sta a me sceglierli quando sono al massimo. Lui e Kucka hanno già fatto il minutaggio di un anno, è normale possano essere appannati e sta in questo far sì di mettere in difficoltà l'allenatore quando vengono sostituiti".

Come si mantiene la tensione alta?

"Bisogna continuare a lavorare, capire i momenti e capire che preoccuparci di più degli uomini che della palla. Eravamo perfetti sul cross di Calabria ma distanti da chi ha fatto gol. Saranno due partite diverse, con l'Inter c'era pressione forte, con il Milan non ricordo grossa pressione dopo il 2-1. Non abbiamo sofferto, non ci siamo barricati, poi l'episodio e le qualità rompono l'equilibrio".

Kucka come sta?

"Ha fatto la rifinitura con noi, non ha avuto problemi".

Ogni allenatore ha elementi insostituibili, lei li ha trovati?

"Questo c'è in ogni squadra ed è un merito che si prendono loro negli allenamenti e nelle parite. Ci sono giocatori che dimostrano di essere importanti e di fare bene e l'allenatore valuta ciò che vede, in questo identikit subentra la parte tattica e di carisma. Se guardi la formazione nostra sia per scelta che per infortuni non ho dato continuità ai dieci, e ciò fa capire le difficoltà. Chiunque ho chiamato ha risposto presente, però d'altra parte non è facile".

Farà turnover?

"Se vediamo il minutaggio quando a disposizione i giocatori hanno avuto tutti minuti. E' normale che chi ha avuto i problemi ha giocato meno, ma è dovuto alla sfortuna e alla pandemia. Ci sarà qualche cambio, dall'inizio e durante, quello che mi piace è come sono entrati Inglese, che ha dato segnali positivi. Più possiamo attingere alla rosa e più avremo vantaggi. Ci sarà minutaggio alto in queste partite".

Il suo obiettivo è poter fare la partita anche al Tardini contro squadre più chiuse?

"Noi ci lavoriamo e ci lavoreremo ancora tanto. Ci si dimentica che per fare un certo tipo di calcio bisogna farlo un certo tipo di giocatori. Noi abbiamo giocatori importanti che non vogliono stravolgere per un tipo di calcio. I nostri attaccanti hanno delle caratteristiche e noi dobbiamo sfruttarli per le caratteristiche che hanno. Sarà difficile palleggiare con giocatori come Gervinho e Karamoh, non si può ricercare qualcosa che non c'è, bisogna metterli in condizione per esprimersi nelle loro qualità. Non ho né il piacere né il bisogno di far passare "il calcio di Liverani", il calcio di Liverani si adegua alle caratteristiche dei giocatori. Sarò bravo o meno bravo se tirerò fuori le caratteristiche migliori dai miei giocatori".

Come si tiene la squadra sul pezzo contro il Cagliari?

"Io non ho partite di Serie A o di Serie B, i punti sono importanti ovunque, ancora di più in questa parte di campionato. Sicuramente il Milan non farà il campionato del Parma, e il Cagliari è tra le squadre che lotterà con noi. Ha una squadra importante, ha mantenuto giocatori forti, si è migliorato, vuole fare un campionato di vertice nelle squadre della seconda fascia. Oggi ci divide un punto, noi ci teniamo a vincere e dare continuità sapendo che affrontiamo una squadra che vuole fare il nostro campionato e vuole vincere".

Ad inizio gara contro il Milan avete fatto un pressing asfissiante sul portatore di palla: è una sua scelta intervallare questo pressing nel corso della gara o è un punto in cui dovete migliorare per far sì che questi cinque minuti diventino, 20, 25?

"La partita va gestita, nessuno può farlo per venti minuti. Abbiamo caratteristiche di giocatori che attuando questa cosa possono perdere qualcosa, soprattutto negli attaccanti e poi c'è l'avversario. Finché hai positività crei difficoltà, se ti mandano a vuoto è giusto abbassarsi un pochino per poi allungarsi. L'idea è questa, aumentare il minutaggio e portarlo a più tempo possibile, ma non si può preparare un unico tipo di partita, non abbiamo questa forza, dobbiamo prepararne più tipi e la squadra sta crescendo. Ci mancano degli step ma a breve possiamo diventare una squadra".

Lei ha detto che il calcio di Liverani si adegua ai giocatori che ha: ha chiesto qualcosa a Krause per il mercato?

"Lo facciamo spesso ma il senso è un altro. Tante volte si parla di questo, ma è normale che se a Lecce avevo determinati giocatori giocavo in un determinato modo. Ma se domani ho Ibrahimovic lo servo in una maniera, non palleggio. Se ho Lukaku gioco verticale, se ho Gervinho, Karamoh, Cornelius e Inglese giocherò in una maniera per metterli in condizione migliore, ma non perché c'è il meglio o il peggio. L'allenatore oggi deve essere questo, deve unire le idee del calcio mettendole a servizio dei giocatori per farli rendere al meglio".

La preoccupa il fatto che le sue due prime punte non abbiano ancora segnato?

"No, obiettivamente no. Cornelius qualche occasione l'ha avuta, anche a Genova poteva fare gol. Gli attaccanti vivono di periodi, sicuramente dobbiamo metterli in condizione di calciare di più verso la porta e questo lo dobbiamo fare con la squadra. Sia Roberto che Andreas avranno le loro chance, perché questa squadra sicuramente creerà di più e loro riusciranno a finalizzare il lavoro della squadra".

