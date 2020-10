LIVE TMW - Parma, Mihaila: "Giocare da trequartista? Amo partire dall'esterno..."

live Parma, Mihaila: "Giocare da trequartista? Amo partire dall'esterno..."

16.20 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Valentin Mihaila, nuovo attaccante del Parma, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore crociato. Tanta curiosità attorno al rumeno classe 2000, che ha firmato un quinquennale con il club crociato e di cui si dice un gran bene. A breve tutte le sue dichiarazioni, che potrete seguire qui in diretta grazie al nostro live dell'inviato presente allo Stadio Tardini.

16.37 - Inizia la conferenza con una premessa di Alessandro Lucarelli: "Oggi è il turno di Cyprien e di Mihaila. Cyprien può fare sia il play che la mezzala, è un giocatore che nonostante sia abbastanza giovane ha diversi campionati in Ligue 1 e una bella esperienza.E' pronto e sarà utile dalla prossima partita. Valentin è un attaccante esterno del 2000, rapido e bravo nell'uno contro uno, gli piace giocare a sinistra. Nonostante sia giovane ha un paio di campionati rumeni alle spalle e ci sarà molto utile".

Molti rumeni erano dispiaciuti dal fatto che lasciasse la Romania. Perché hai scelto l'Italia?

"E' una scelta fatta per il mio futuro, un passo importante. Conosco Parma, ha una bella storia e una bella tradizione, una tifoseria vicina e non vedo l'ora di iniziare e sono molto felice di essere qui".

Chi è il tuo idolo?

"Non ho un idolo solo, me ne piacciono molti. Tanti giocano qui in Italia, cerco di prendere da ognuno quello che penso mi serva".

Venendo al tuo ruolo in campo, puoi giocare anche dietro la punta?

"Preferisco giocare esterno, per mister Mangia ho giocato anche dietro la punta ma preferisco la fascia".

II Parma ha la salvezza come obiettivo. La Serie A è dura, siete pronti a questa sfida?

"Sono consapevole di quanto la Serie A sia forte e quanto siano forti le italiane. Il mio obiettivo e dei miei compagni sarà di salvarci e puntare alla posizione più alta possibile. Sono qui per aiutare".

Chiosa di Lucarelli: "Avete visto i ragazzi e hanno i traduttori ma abbiamo iniziato un corso di italiano per i ragazzi per introdurli al meglio nel gruppo. Penso sia importante capire sul campo cosa chiede l'allenatore, pensiamo sia un vantaggio e già oggi hanno fatto la prima lezione".

17.00 - Si chiude qui la conferenza stampa di presentazione di Valentin Mihaila, nuovo attaccante del Parma.