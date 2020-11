live Parma, Nicolussi Caviglia: "Qui si crede nei giovani, Cruyff un riferimento per me"

Dopo l'esordio da titolare nella sfida tra la squadra di Liverani e il Pescara in Coppa Italia, il giovane centrocampista crociato cerca i primi minuti anche in Serie A. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, Nicolussi Caviglia è reduce dall'impegno con la Nazionale Under 21 B.

10.05 - Prende la parola Lucarelli: "Ultima di questa lunga serie di presentazioni. Sohm e Nicolussi Caviglia sono due ragazzi giovani in cui crediamo molto. Due centrocampisti che abbiamo avuto modo di vedere in campionato e Coppa Italia. Hanno caratteristiche diverse, speriamo possano darci e togliersi soddisfazioni con noi".

Percepisci differenza tra la B e la A?

"La differenza c'è. Il Parma è un club di ottimo livello e si percepisce dagli allenamenti. Cercherò di ritagliarmi il mio spazio tramite il lavoro quotidiano, cercando di conquistare la fiducia del mister e dei compagni".

Come nasce la trattativa Parma?

"La trattativa è nata da subito perché credevo nella possibilità Parma. Qua si crede molto nei giovani e lo si sta dimostrando sia sul mercato che in campionato e questa è una cosa che fa onore al club".

A chi ti ispiri?

"Ho sempre preso come punto di riferimento Cruyff, sia a livello di gioco che di mentalità. Il calcio moderno prende molto da lui. Ho imparato a conoscerlo tramite suoi video e tramite mia sorella, che fa la ballerina ad Amsterdam".

In Coppa Italia ti abbiamo visto dietro le punte, qual è il tuo ruolo?

"Sono un centrocampista dinamico, mi piace creare molto in fase offensiva. Posso fare la mezz'ala o giocare dietro le punte come fatto in Coppa Italia".

10.20 - Si chiude la conferenza stampa di presentazione di Hans Nicolussi Caviglia.