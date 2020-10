LIVE TMW - Parma, Osorio: "Liverani ci chiede di stare alti, ci porta a lavorare molto"

live Parma, Osorio: "Liverani ci chiede di stare alti, ci porta a lavorare molto"

17.50 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Yordan Osorio, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo difensore del Parma. Il venezuelano, arrivato dal Porto, è stato l'ottavo ed ultimo colpo del primo mercato americano guidato dal ds Marcello Carli, che ha scelto Osorio come quarto centrale in rosa dopo una trattativa durata qualche settimana. A breve tutte le dichiarazioni del venezuelano, che potrete seguire qui grazie al nostro live.

18.12 - Inizia la conferenza con una premessa di Alessandro Lucarelli: "Siamo qui a fare questa presentazione dei primi due giocatori acquistati in questo mercato. Due difensori e tocca a me presentarli, due ragazzi di grande prospettiva, un investimento importante per portarli qui. Siamo sicuri che qui potranno fare vedere le loro qulità, dandogli una mano per farli integrare. Lautaro ha una grande personalità, così come Yordan che essendo più grande non ha problemi. Passo la parola a loro.

Vorrei chiedervi una presentazione:

"Ho 26 anni, sono un difensore centrale e mi ispiro José Manuel Rey".

Che Serie A ti aspetti?

"E' un campionato molto competitivo, sappiamo che squadra sia il Parma, una squadra grande. Lottando e dando tutto possiamo ottenere vittorie durante il campionato".

Conceicao ti ha parlato del Parma?

"Non ho avuto conversazioni di questo con il mister, sono molto felice e orgoglioso di poter rappresentare questa squadra. Conosco Parma, molti me ne hanno parlato".

Avete parlato con Bruno Alves e Iacoponi?

"So che sono grandi persone, è molto bello per noi che siamo giovani avere loro perché possiamo imparare".

Il gioco di Liverani vi chiede di restare molto alti, quali difficoltà potete trovare?

"L'allenatore chiede una linea alta, lavora in questo modo, ci porta a lavorare molto con la corsa a lavorare indietro. Lo stile è quello giusto, faremo di tutto per seguirlo".

Perché avete scelto Parma?

"Per la storia, merita molto rispetto, vengo con grande voglia di difendere questa maglia. Avevo altre opzioni ma ho preferito il Parma perché la Serie A è un ottimo banco di prova e sono sicuro che facendo le cose bene posso crescere".

Quanto tempo vi serve?

"Sappiamo che abbiamo poco tempo prima della prossima partita ma siamo qui per lavorare il più in fretta possibile per essere pronti e lavorare sodo in questi giorni per farci trovare pronti se verremo chiamati in causa".

Questa è una stagione decisiva per la tua carriera?

"Come ho detto prima, ho scelto Parma per quanto è grande e la competizione è molto buona. Vengo qui perché è un'opportunità per continuare a crescere facendo le cose bene per il Parma".

Chiude la conferenza stampa un intervento di Alessandro Lucarelli: "Il mercato è assolutamente chiuso, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che volevamo. I tanti nuovi sono un rischio? Io più che rischi vedo opportunità, la possibilità grazie al presidente di fare investimenti importanti su giovani di valori con costi importanti. Il presidente li ha voluti in tutte le maniere e lo ringrazio. La cosa importante è stata tenere i "vecchi", sono convinto che questo mix possa essere l'ingrediente giusto per fare un buon campionato Rischi ci sono sempre, sono ponderati e calcolati, quello che ci è stato chiesto è questo. Noi abbiamo seguito questa linea. Insieme a tutto lo staff, con il Direttore in primis, li abbiamo cercati soprattutto con le caratteristiche di cui aveva bisogno il mister. Secondo me tutti giocatori importanti, chi più chi meno avrà la possibilità di integrarsi subito. Insieme allo zoccolo duro sono convinto questo mix sboccerà il prima possibile".

Quanto ha detto il campionato fino a ora?

"Le prime tre partite sapevamo fossero difficilissime. Che ci fosse una partenza complicata lo sapevamo, la vittoria con l'Hellas ci ha dato serenità. Con il mercato chiuso questi giorni ci serviranno a lavorare su quello che vuole il mister, lavorare con giocatori giusti. Ci vuole ancora tempo, ma nel breve periodo avremo quella fisionomia di squadra che il mister chiede".

18.38 - Si chiude qui la prima conferenza stampa in crociato di Yordan Osorio.