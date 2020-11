LIVE TMW - Parma, Sohm: "Mi ispiro a Yaya Touré, Gervinho ed Hernani mi hanno impressionato"

live Parma, Sohm: "Mi ispiro a Yaya Touré, Gervinho ed Hernani mi hanno impressionato"

9.55 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Simon Sohm, centrocampista del Parma, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi ufficialmente come calciatore crociato. Già vari spezzoni per il giovane svizzero, classe 2001, prelevato nell'ultima settimana di mercato dallo Zurigo, dopo un lungo corteggiamento da parte del ds Marcello Carli. Tra poco le parole del giovane svizzero, che potrete seguire qui grazie alla nostra diretta testuale.

10.00 - A breve l'inizio della conferenza. Con Simon Sohm presente anche Alessandro Lucarelli.

10.05 - Prende la parola Lucarelli: "Ultima di questa lunga serie di presentazioni. Sohm e Nicolussi Caviglia sono due ragazzi giovani in cui crediamo molto. Due centrocampisti che abbiamo avuto modo di vedere in campionato e Coppa Italia. Hanno caratteristiche diverse, speriamo possano darci e togliersi soddisfazioni con noi".

10.08 - Tocca ora a Simon Sohm: "E' una grande opportunità per fare un passo in avanti, poiché sono in un campionato top ed in un team top, con ottimi compagni di squadra. Sono un giocatore sia difensivo che offensivo, mi piace giocare in entrambe le fasi e dare stabilità alla squadra".

Qual è la tua posizione preferita?

"Non ho una posizione preferita. Mi piace giocare sia come numero 6 che come mezz'ala sinistra. Voglio aiutare la squadra".

Il campionato è come ti aspettavi?

"E' un campionato difficile, come me lo ero immaginato. Voglio crescere giorno dopo giorno, deve essere un passo in avanti nella mia carriera".

A chi ti ispiri?

"Mi sono sempre ispirato a Yaya Touré, un giocatore box to box e che mi è sempre piaciuto".

Chi ti ha impressionato maggiormente tra i tuoi compagni di squadra e le impressioni sul club?

"Impressioni molto positive di tutto l'ambiente, sto imparando la lingua, ho trovato casa e mi sto ambientando rapidamente. Ho parlato alcune volte con mister Liverani ed entrambi abbiamo le stesse aspettative. Il compagno che mi ha impressionato di più? Ce ne sono tanti, ma direi Gervinho con la sua esperienza ed Hernani".

