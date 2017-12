LIVE TMW - Pioli: "A Napoli sarà dura ma ci proveremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha preso la parola in sala stampa per presentare la sfida di domani al San Paolo contro il Napoli. Queste le sue parole: "Doppiamo cercare di dare continuità nonostante quella di domani sia una partita difficilissima. Il Napoli è una grande e le grandi riescono sempre a riprendersi subito dopo un ko".

Come si batte il Napoli?

"Cercando di giocare molto bene. Gli azzurri giocano il calcio più veloce in Italia e noi dovremo essere precisi dal punto di vista tecnico e tattico".

Il Napoli è in crisi dopo gli ultimi risultati?

"Non credo. In assoluto sono state due prestazioni convincenti, sia contro la Juventus che contro il Feyenoord. I bianconeri hanno avuto poche occasioni ma hanno colpito, in Champions la prima mezz'ora ho visto una grande squadra e mi aspetto un Napoli molto convinto. Dovremo essere bravi nella prima parte della gara".

Quale sarà la chiave della partita?

"Sarà importante essere precisi e a saltare la loro prima pressione anche se non sarà facile".

Quale Fiorentina vorrà vedere domani?

"Dovremo lavorare tanto e bene quando la palla sarà in possesso dei nostri avversari ma soprattutto quando l'avremo noi, con un ottimo sviluppo di gioco".

Chiesa potrebbe essere condizionato a giocare contro una società che lo sta seguendo?

"Assolutamente no. Federico è dentro la partita per i compagni, per la squadra e per la maglia. Darà il massimo".

Cosa pensa di Sarri? Insigne è determinante?

"Ha il polso della situazione, più di me. Insigne invece è un ottimo giocatore ma Zielinski ha fatto bene al suo posto".

Pensa di essere favorito?

"Non credo. Perché dovremmo esserlo? Abbiamo la voglia e ce la vogliamo giocare ma siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare, giocando con umiltà. Vogliamo provarci e daremo tutto per portare a casa un risultato positivo".

La gara con la Lazio ha dato autostima?

"Penso di sì. In una partita molto difficile siamo riusciti a fare bene. Anche domani proveremo a fare lo stesso, senza far fare la partita ai nostri avversari. Dovremo lavorare molto, non è facile rubare palla al Napoli. Dovremo correre tanto, chiudendo tanti spazi".

Quella col Napoli è la partita più difficile da preparare?

"Cerchiamo sempre di prepararci al meglio, dobbiamo cercare di impedire ai nostri avversari di fare ciò che gli riesce meglio, impedendogli, nel limite del possibile, di fare le giocate che gli riescono meglio".

Pensa di aggiungere potenza fisica alla sua squadra in futuro?

"Vorrei aggiungere giocatori bravi, intelligenti e tecnici. Il Napoli ha pochi centimetri in campo ma questi contano fino a un certo punto nel calcio".

Che effetto le fanno i complimenti di Cognigni?

"Quando ci sono apprezzamenti fa sempre piacere. Cerco di fare il meglio possibile in questo anno dove dobbiamo cercare di gettare le basi".

A gennaio si aspetta qualcosa dal mercato?

"Non è questo il momento e la sede per parlarne. Cercheremo di fare il meglio in un mercato che non sarà facile né per noi né per il resto delle società".

Cosa pensa di Sportiello?

"Sta facendo un buon campionato, ma credo che possa fare ancora meglio viste le sue grandi qualità".