LIVE TMW - Pioli: "Assenza Badelj pesante. Dovremo dare tutti di più"

Alla vigilia della sfida del Franchi contro il Crotone, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara, alla luce anche delle squalifiche di Benassi e Biraghi e il recente infortunio di Milan Badelj. Queste le sue parole: "Il Crotone ha mentalità offensiva, vuole fare la partita e proverà a vincere. Non sarà facile. Per domani non sarà aggregato nessun giovane, hanno fatto tutti un buon Viareggio ma sono usciti con poche energie. Li seguo tutti con attenzione e se sarà il caso li utilizzerò ma c'è molta differenza tra il calcio giovanile e quello professionistico. Resta il fatto che ci sono giovani interessanti".

Le assenze metteranno la squadra in difficoltà. Come si sostituisce Badelj?

"Ci viene a mancare un giocatore con caratteristiche uniche nel nostro centrocampo, perdiamo un giocatore importante ma ho un grande gruppo e tutti dovremo dare qualcosa in più in una partita difficile. Dobbiamo dimostrare la nostra forza, perderemo qualità a centrocampo ma potremo trovarla altrove".

Deve essere Chiesa a prendersi la squadra sulle spalle?

"No ed è sbagliato aspettarselo. Ci sono due giocatori che si sono presi sulle spalle l'assenza di Davide Astori e sono Badelj e Pezzella. Da Federico mi aspetto prestazioni importanti perché ha qualità e lo ha dimostrato anche in Nazionale. È tornato carico ma non dobbiamo aspettarci più di quello che può dare, ci sono altri giocatori esperti e capaci di trascinare la squadra. Vogliamo fare di tutto per continuare la nostra striscia positiva".

A nove partite dalla fine l'Europa è a portata di mano. Ci crede?

"Le prossime tre settimane, con sei partite, saranno decisive. Nelle ultime giornate conteranno le motivazioni e lo sappiamo. Abbiamo un calendario non facile ma equilibrato e neanche impossibile. Affrontare Crotone o SPAL che si giocano la salvezza è complicato ma la squadra ha lavorato molto bene e siamo pronti per giocare domani. A parte Badelj siamo tutti in buone condizioni e dobbiamo continuare a spingere. Credo molto nel lavoro che abbiamo fatto da luglio a oggi e dobbiamo pensare a una partita alla volta".

Sarà Pezzella il capitano?

"Sì".

Cosa avete imparato dalla partita di andata?

"Abbiamo giocato con poco ritmo sbagliando tanto in costruzione. Domani dovremo essere più precisi e gestire la palla velocemente e con precisione. Veniamo dalla sosta dove abbiamo lavorato benissimo".

Che ricordo ha di Mondonico?

"Non l'ho conosciuto personalmente, l'ho incontrato solo da avversario ma era una persona di quelle che piacciono a me, schietto e genuino".

Com'è andata la cena con Andrea Della Valle?

"È stata una serata piacevole, abbiamo mangiato pizza e la proprietà ci è molto vicina. Ci fa piacere".

Come sta lavorando Simeone?

"Sta migliorando e deve essere bravo ad andare nel lato debole del difensore al momento giusto. Quello è determinante, così come lo è anche il giocatore che deve dargli la palla. Il gol gli manca ma penso che arriverà presto".

Zenga ha definito i suoi giocatori degli squali.

"Fa bene a motivare i suoi giocatori, noi dobbiamo cercare di aggredire i nostri avversari e cercare di vincere".

Come ha visto Batistuta?

"È stato un piacere, non lo vedevo da tantissimo e l'ho trovato in grande forma. L'ho invitato a tornare più spesso: può far capire a tutti cosa significa Firenze e come si deve indossare la maglia della Fiorentina".