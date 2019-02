LIVE TMW - Pioli: "Assenza Pezzella importante. Chiesa è pronto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A due giorni dalla partita di Ferrara contro la SPAL, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le parole dell'allenatore viola: "Sicuramente perdiamo il leader della squadra con l'assenza di Pezzella. Sostituire uno come lui non è semplice dal punto di vista del giocatore e delle posizioni, non sono preoccupato per questo, abbiamo i sostituti adatti, ma per tutto il contorno e quello che ci dà tutti dovranno dare qualcosa in più. Non sarà una trasferta facile, la SPAL contro il Torino ha giocato bene e ha messo in difficoltà un avversario forte".

La fascia a Chiesa: il giocatore sarà responsabilizzato ancora di più?

"Questa situazione lo farà crescere, l'anno scorso non era pronto, adesso sì. Sono convinto che Federico prenderà questa situazione con grande responsabilità. È cresciuto tanto negli atteggiamenti e credo che darà il massimo anche per aiutare la squadra".

Ha tanti dubbi in attacco?

"Ho provato diverse situazioni, come spesso ci capita. Giocheremo con tre giocatori offensivi, stanno tutti bene e questo è positivo. Anche Pjaca mi ha fatto vedere buone cose. Vedremo domenica cosa fare, sarà importante non sbagliare la formazione ma anche avere i giocatori giusti in panchina per poter cambiare la partita".

Spera di recuperare Mirallas per l'Atalanta in Coppa Italia?

"L'infortunio procede bene ma serve prudenza. Ancora è troppo presto, avremo idee più chiare la prossima settimana".

La preoccupa la SPAL sulle palle inattive?

"Hanno fatto molto bene ma hanno anche subito sui calci da fermo. Dovremo stare attenti".

Pensate alla Coppa Italia?

"No, abbiamo smesso di pensarci il giorno dopo la Roma. La prossima settimana sarà molto importante e dura ma adesso pensiamo solo al campionato perché dobbiamo migliorare la nostra classifica".

Chiederà qualcosa di più a Chiesa in fase difensiva?

"La SPAL ha ottimi esterni, il terzo dell'attacco che sceglierò sarà in base alla posizione che vorrò far occupare a Federico".

La fascia di capitano può spegnere un po' le voci di mercato su Chiesa?

"Come ho detto prima sta crescendo tanto, l'ho sempre visto concentrato e sereno e può reggere tranquillamente queste voci. Nessuno può prevedere il futuro ma al momento sono sicuro che stia pensando solo a giocare".

La Coppa Italia può portare un trofeo: con SPAL e Inter farà scelte legate anche alla sfida con l'Atalanta?

"Sicuramente con la SPAL no. Dobbiamo fare bene domenica per far diventare la prossima settimana molto importante. Poi da lunedì penserò alle prossime sfide. Non sono contento del calendario, non capisco perché non sia stata spostata la gara dell'Atalanta della prossima settimana ma non ne voglio più parlare, ci faremo trovare pronti. Adesso pensiamo solo a vincere a Ferrara".

Avverte un clima diverso intorno e lei?

"Il mio desiderio è quello di entrare nel cuore dei tifosi, è chiaro che un allenatore dà il massimo quando sente fiducia ma so che tutto dipende dai risultati. Io do sempre il massimo, ho fatto la scelta giusta quando ho deciso di venire qui e spero di essere solo all'inizio del mio lavoro qui".

Tornando al calendario, ha perso le speranze sullo spostamento della gara dell'Atalanta?

"Gli ultimi spostamenti sono stati fatti, non credo che ce ne possano essere altri. Resto dell'idea che se la Lega vuole davvero esaltare la Coppa Italia debba pensare anche al calendario. Il 4 marzo è una storia a parte. La differenza è legata al turno precedente: Atalanta e Fiorentina dovevano giocare lo stesso giorno e visto che l'Inter non poteva anticipare allora dovevano posticipare la sfida degli orobici".

Come sta la squadra?

"Bene, Laurini e Hugo sono recuperati, mancheranno solo i due giocatori che si sono infortunati contro il Napoli".