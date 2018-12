LIVE TMW - Pioli: "Chiesa in dubbio. Vogliamo tornare a vincere"

Premi F5 per aggiornare la pagina

La Fiorentina andrà a caccia della vittoria, che manca dal 30 settembre, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, per uscire da una crisi di risultati che dura ormai da sette partite. Il tecnico viola, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida e per fare il punto sulle condizioni dei suoi giocatori. Queste le sue parole: "La partita sarà difficile, il Sassuolo è una buona squadra e non è mai facile vincere in Serie A. Affronteremo Babacar, un ottimo calciatore, ma non è un rimpianto perché non aveva spazio e sono state fatte tante valutazioni. Vogliamo tornare a vincere".

Cosa deve cambiare la squadra?

"Ho chiesto ai giocatori di dare qualcosa in più, anche io devo farlo e se vogliamo tornare a fare risultati dobbiamo cambiare qualcosa. Io per primo devo dare gli stimoli giusti e dare modo ai giocatori di esprimersi al meglio. I calciatori devono migliorare in concentrazione e qualità. In questa settimana ho visto tutto questo in campo ma dobbiamo farlo anche domani".

Potrebbe scendere in campo qualche giocatore che abbiamo visto meno?

"In tutte le squadre gli allenatori fanno le scelte e Vlahovic, Hacko e Norgaard sono pronti per giocare, vedremo se sarà domani il loro turno,. Non ci sarà Dabo e devo valutare anche Chiesa che si è fermato stamattina nella rifinitura. sarà una partita da prendere con l'approccio giusto".

Serviva la conferma da parte della società?

"Io non ne avevo bisogno ma i risultati e la fiducia sono le cose che riescono a tenere saldo un allenatore in panchina. Per questo è servito il fatto che sia stata ribadita la fiducia. I momenti no possono capitare in stagione, siamo a due punti dalla sesta posizione, quattro o cinque dalla Champions League ma non conta tutto questo, dobbiamo pensare al campo".

Cosa è mancato ultimamente?

"Abbiamo sempre provato a vincere e le prestazioni ci sono sempre stato. Non abbiamo chiuso le partite, altre volte abbiamo sbagliato e non siamo andati in vantaggio. Ci mancano tre o quattro punti in classifica, adesso dobbiamo migliorare dal punto di vista della lucidità e della determinazione".

Cos'ha Chiesa?

"Soffre di problemi all'inguine, dobbiamo valutarlo ma partirà con il resto della squadra".

Vuole dire qualcosa a Prandelli?

"Gli faccio l'in bocca al lupo e sono contento che sia tornato. Mi dispiace solo che abbiamo perso un tifoso".

Cosa pensa di De Zerbi?

"Mi piacciono i giovani che hanno idee e credo che stia facendo un ottimo lavoro. Ha davanti a sé un futuro assicurato".

Come si comporta in allenamento l'attacco?

"In settimana hanno fatto tanti gol, devono pensare a questo anche in partita, approcciandosi a ogni palla come se fosse l'ultima o quella decisiva".

Potrebbe giocare Norgaard?

"Potrebbe. Non credo però che il centrocampo stia andando male. Norgaard è cresciuto, purtroppo si è infortunato in un momento chiave per lui. È un buon giocatore e quando sarà chiamato in causa risponderà presente".

Cosa pensa del Sassuolo?

"Ai nostri avversari piace molto palleggiare, ha esterni di qualità e crea molte difficoltà".

Come ricorda Radice?

"Ho un grande ricordo di lui, mi piaceva molto ed era diretto e leale. Sapeva gestire e faceva divertire i giocatori mantenendo alta la concentrazione. Non volevamo il suo esonero quando arrivò qui a Firenze. Sapevo che stava male, mi dispiace molto che se ne sia andato".

Cosa pensa di queste ultime settimane?

"Tutti i momenti che stiamo passando ci serviranno per crescere. Sarà un passaggio molto importante sia per i giocatori che per l'intera squadra. Certamente ci piacerebbe avere più punti in classifica e i commenti sarebbero stati altri. Questo passaggio doveva comunque esserci, dobbiamo dimostrare di essere una squadra unita. Da domani dobbiamo invertire la rotta, ricominciando a giocare con leggerezza".