LIVE TMW - Pioli: "Con la SPAL non sarà semplice. Servirà concretezza"

© foto di Giacomo Morini

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, in vista della partita di domani al Franchi contro la SPAL, con il tecnico viola Stefano Pioli che ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le sue parole:

Sarà un problema giocare partite così ravvicinate?

"Parlo sempre con la società, ci è stato messo un turno infrasettimanale con la Samp ed era giusto che si giocasse anche sabato sera.

Cosa si aspetta dalla partita di domani?

"Dobbiamo giocare meglio dei nostri avversari e poi essere concreti sotto porta".

Cosa rimane dopo la partita contro la Samp?

"Siamo andati bene fino al gol che abbiamo preso. Non possiamo pensare di giocare sempre nella metà campo avversaria, ma abbiamo creato tanto e la brillantezza arriverà tra qualche settimana".

Come sta la squadra? Cambierà qualcosa?

"Le valutazioni le farò domani mattina, i giocatori stanno bene ma il vero allenamento lo faremo più tardi. Potrei cambiare ma anche confermare tutta la squadra".

Cosa pensa della SPAL?

"Stanno facendo molto bene e hanno vinto meritatamente tre partite. Giocano bene, hanno inserito giocatori di livello e qualità. Lo scorso anno abbiamo fatto due pareggi ma al Franchi creammo veramente tanto. I nostri avversari non hanno mai preso gol su azione, servirà lucidità. Non sarà una partita semplice".

Chi giocherà in porta?

"Dragowski ha fatto bene nelle ultime partite, sono soddisfatto ma domani giocherà Lafont. Sono davvero contento del polacco comunque".

A che punto sono i nuovi?

"Stanno bene, valuterò le condizioni fisiche dei giocatori nelle prossime ore. ieri mi sembravano tutti pimpanti ma valuterò anche il livello mentale dei miei calciatori. Sarà una partita importante di fronte ai nostri tifosi che ci hanno sempre aiutato e lo faranno anche domani".

Come valuta Mirallas?

"Non è andato male, ha lavorato bene, ma può fare ancora meglio. Può migliorare ancora molto".

Cosa pensa delle perdite di tempo in campo?

"Faccio la mia battaglia sul tempo effettivo ma vedo che non viene molto ascoltata, giocherei 60 minuti per togliere tante polemiche che si fanno. Il calcio deve essere tutelato, solo così aumenterà lo spettacolo".

Come sta Pjaca?

"Sempre meglio. Mi ha confidato dopo la sosta di stare meglio prima di andare in Nazionale. L'ho comunque visto bene e domani può giocare anche se, ripeto, deciderò la formazione solo domani. Vogliamo vincere la partita".