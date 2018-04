LIVE TMW - Pioli: "Fiorentina vicina alla perfezione. Bravi a provocare il rosso"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi, Raimondo De Magistris

20.47 - Finita la conferenza stampa.

20.45 - C'è una scommessa in corso con Simeone? "Ha segnato più di un anno fa, quindi pagherà lui una bella braciata argentina alla squadra. Detto ciò, contro il Napoli in casa non si vinceva da tanto, ma da martedì dobbiamo pensare al prossimo match. Stiamo riuscendo a ricreare un ambiente positivo a Firenze, questo mi fa piacere".

20.44 - Quanto sono contate le motivazioni? "Io facevo fatica a pensare a un Napoli più motivato di noi, era una partita che dovevamo giocarcela. All'andata una delle migliori partite è stato il primo tempo di Napoli e anche stasera l'impostazione è stata simile. Venivamo da due brutte sconfitte e da una settimana difficile, volevamo reagire".

20.43 - Come ha preparato la gara? "Abbiamo tolto la punta dai due difensori centrali e cercato di muovere palla con personalità con i due mediani e i tre difensori. Poi, ripeto, l'espulsione dopo cinque minuti ha cambiato tutto. Cosa è successo con Saponara? Lui ce l'aveva con me e io con lui. Nel calcio funziona così, bisogna accettare i cambi e per me quella era la scelta giusta da fare".

20.41 - Quanto è cresciuto Simeone? "Tanto, ma in questa crescita c'è molto di suo. Non dobbiamo però accontentarci, oggi era difficile pensare di vincere così nettamente contro il Napoli, ma questa vittoria deve darci convinzioni ed energie in vista delle prossime gare".

20.40 - Ha inizio la conferenza stampa di Pioli:: "Non so se è la migliore partita dell'anno, ma i ragazzi contro le big hanno sempre fornito grandi prestazioni. Ci voleva convinzione ed entusiasmo, poi è chiaro che siamo stati bravi a provocare l'espulsione e a sfruttare la superiorità numerica. E' stata una partita vicina alla perfezione".

20.35 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina che dalla pancia del Franchi commenterà il 3-0 rifilato al Napoli.