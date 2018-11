LIVE TMW - Pioli: "Frosinone motivato. La vittoria ci manca tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Benito Stirpe contro il Frosinone, in programma per domani alle 20.30. Queste le sue parole: "Il Frosinone ha sofferto all'inizio ma poi ha trovato compattezza ed equilibri. Troveremo una squadra motivata, pronta e che vuole continuare il suo momento decisivo".

Mai un gol dalla panchina. È preoccupato?

"Non è un buon dato. Possiamo certamente fare meglio. Credo sia importante non sbagliare la formazione titolare ma sono molto importanti anche i cambi. Parleremo con Corvino tra un po' in vista del mercato di gennaio".

Quando darà una risposta Pjaca?

"Presto, va aspettato. In settimana l'ho visto molto bene e sta tornando a buoni livelli dal punto di vista fisico. Vuole sbloccarsi e fare meglio, e anche noi lo vogliamo".

Chiesa può giocare come centravanti?

"Credo sia un esterno che può accentrarsi durante la partita. Partire da un lato e puntare la porta è la sua azione preferita e cercherò di puntare su questo. Contro la Roma non abbiamo segnato solo per un errore, ma la sua giocata era stata decisiva. Dovevamo tirare in porta prima, serve malizia e furbizia. Eravamo in due davanti al portiere della Roma, non so quante squadre riescono a creare una situazione del genere. Abbiamo giocato e lottato con squadre molto forti, perché Torino e Roma sono squadre forti. Possiamo comunque fare di più e meglio e vogliamo tornare a vincere".

Ha parlato con Simeone in settimana?

"Tutti i miei giocatori hanno bisogno di parlare con l'allenatore e tutti devono essere motivati e stimolati. Giovanni è uno di questi, gli manca il gol ma le prestazioni ci sono, contro la Roma ho rivisto il giocatore che voglio vedere. Ha avuto due ottime occasioni che non è riuscito a sfruttarle. Deve pensare comunque a quello che può dare per la squadra. I momenti delicati capitano a tutti, tornerà presto a segnare".

La vittoria manca?

"Certo, siamo ambiziosi e vogliamo tornare a vincere. Dobbiamo sentire questa responsabilità, in modo da tirare fuori qualcosa in più in campo".

Come sta la squadra?

"Sono tutti a disposizione tranne Thereau che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare".

Domani saranno 50 partite sulla panchina della Fiorentina. È contento?

"Spero che il mio percorso in viola sia solo all'inizio".

Si sente tradito dalla società dopo le motivazioni del TAS?

"Per me la vicenda Tas-Europa si è chiusa il 19 luglio, adesso mi preoccupo a provare a riconquistarla sul campo. Chi dice che sono un uomo solo e non mi sento con la società non dice la verità. La Fiorentina con me si è sempre comportata con grande trasparenza e sull'argomento mi è stato garantito che è stato fatto tutto il possibile: non sarebbe cambiato nulla se quella famosa mail fosse arrivata in tempo al Tas".

Cosa ha pensato vedendo il gesto di Mourinho?

"È difficile giudicare, bisogna trovarsi in queste situazioni per capire cosa ha provato".