LIVE TMW - Pioli: "Non dobbiamo mai mollare. Lazio sarà determinata"

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani all'Olimpico contro la Lazio: "Le prestazioni in trasferta sono state importanti dal punto di vista della prestazione e se ci hanno insegnato qualcosa è quella di non poter mai mollare. Dobbiamo stare sul pazzo contro avversari con così tanta qualità e valore. Dobbiamo rimanere in partita e concentrati, ogni pallone è determinante".

La Fiorentina inizia a far paura?

"Non lo so e non voglio commentare le parole degli altri allenatori come Gasperini, Spalletti o Allegri. La nostra deve essere una crescita continua perché siamo una squadra giovane. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni, di quello che dicono gli altri non mi interesso".

Cambierà qualcosa?

"Pensiamo a come staremo in campo. Dobbiamo creare difficoltà ai nostri avversari continuando con la nostra filosofia ovvero fare gioco e creare occasioni. A volte cambiamo anche durante le partite. La Lazio abbina qualità tecnica a prestanza fisica".

Dovesse arrivare una vittoria a Roma cambierebbero gli obiettivi?

"Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Dobbiamo continuare a fare prestazioni in sintonia con le nostre caratteristiche e le nostre qualità. La nostra ambizione è quella di migliorare il campionato scorso ed essere pericolosi in ogni partita. Ci concentriamo solo sulla gara di domani che arriva prima della sosta e sarà delicata e importante. Il nostro futuro sarà deciso dai nostri risultati".

Ha provato a trattenere Badelj fino all'ultimo?

"Gli ho voluto molto bene, è stato un riferimento sia prima che dopo la tragedia che ci ha colpito. Ci ho provato ma sia lui che noi abbiamo fatto altre scelte. Credo di avergli dato qualcosa e sono sicuro di aver preso qualcosa da lui, sono felice di ritrovarlo".

La Fiorentina dovrà temere Milinkovic?

"Sicuramente sì, viene cercato molto. Abbiamo lavorato per questo ma la Lazio non è solo Milinkovic, attacca molto bene la profondità e dovremo stare attenti".

Sarà fondamentale pressare Leiva o Badelj?

"certamente, è sempre importante pressare alto. La Lazio ha posizioni in campo particolari e non facilissime da andare a prendere. Dovremo essere intelligenti e lucidi a non andare troppo alti. Servirà molto attenzione".

Che partita si aspetta?

"Mi aspetto un avversario molto determinato, so quanto può pesare perdere un derby a Roma e hanno perso anche in Europa League. Dovremo pareggiare la loro determinazione, chi vince più duelli e contrasti avrà più possibilità di vincere. Il nostro centrocampo è molto assortito, abbiamo qualità tecniche, dinamismo e fisicità".

Il vostro lavoro è ben avviato?

"Credo di sì. La squadra che avevo a Roma con la Lazio era molto forte, completamente diversa da quella che ho ora a Firenze. C'era molta esperienza, la nostra storia e il nostro percorso è diverso ma c'è qualità e dovremo andare avanti scalino per scalino".

Inzaghi prese il suo posto. Che rapporto c'è tra voi?

"Molto buono, parliamo di un ragazzo molto intelligente e sta facendo buone cose".

Come stanno Pjaca e Mirallas?

"Kevin non sarà convocato, Marko sta bene e mi ha dimostrato una buona condizione".

Cosa chiede in più a Simeone, Pjaca e Chiesa?

"A Giovanni chiedo di non cambiare il suo modo di giocare. Ha caratteristiche di movimenti importanti e si sacrifica molto. Non ho mai giudicato un centravanti per i gol e lui lo sa, anche se so quanto sia importante per un attaccante segnare. Lui ci permette di giocare in un certo modo e non deve cambiare. Non credo che voglia cambiare perché è intelligente. Pjaca deve trovare più entusiasmo. Vorrei vederlo più sbarazzino. Lo vedo come se fosse un po' bloccato e che voglia dimostrare troppo. Deve scendere in campo tranquillo, libero e senza pressioni. Chiesa invece deve giocare così, ci sta dando tanto in tutte le fase. Deve essere continuo, incisivo e pericoloso".