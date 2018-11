LIVE TMW - Pioli: "Non esistono gare impossibili. Gerson dal 1'"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida del Franchi contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. Segui su TuttoMercatoWeb.com il live testuale con le parole del tecnico viola in vista della sfida ai campioni d'Italia, gara attesissima dal pubblico gigliato che risponderà presente riempiendo lo stadio domani alle 18.

13.33 - Inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli.

Sulla carta non c'è partita. Cosa servirà per battere la Juve?

"Non saremo noi che dovremo caricare il Franchi. Noi prenderemo energie da tutto. Non pensiamo al passato, a quello che potevamo fare. Tutto quello che abbiamo fatto ci è servito ad arrivare alla gara di domani e vogliamo fare una grandissima partita contro una grande squadra,. Non si cono però match impossibili".

Cristiano Ronaldo è immarcabile?

"È il migliore al mondo insieme a Messi. Dovremo cercare di fargli arrivare meno palloni possibili, sporcare il più possibile e concedere pochissimo spazi ai giocatori bianconeri che hanno tanta qualità".

Cos'ha la Juve in più di tutte le altre?

"Negli ultimi anni ha ampliato la differenza economica ma è in tutto l'ambiente che c'è la mentalità vincente, che ti obbliga a dare tutto e sempre. Domani però non conteranno queste cose. Dovremo fare il massimo possibile".

I giocatori hanno capito che sarà una partita più importante delle altre?

"Sì, chi vive qui lo sa. Gli unici che hanno battuto la Juve siamo io, Chiesa e Maxi Olivera, abbiamo spiegato agli altri cosa significa ma non c'era bisogno. Il Franchi sarà pieno, così come quasi sempre quest'anno. Il fatto che in casa abbiamo sempre fatto le nostre partite dipende anche da questo. Poi +è chiaro che dovremo essere precisi, non potremo permetterci errori. Servirà cuore e sacrificio".

Dove giocherà Gerson?

"Domenica mi è piaciuto, Pjaca però sta bene e sarà convocato. Il brasiliano giocherà sicuramente".

Cosa porterebbe via alla Juve?

"Chiellini. È il miglior difensore al mondo e l'unico insostituibile per i bianconeri. Sposta gli equilibri e tiene svegli tutti".

Cosa chiederà alla squadra?

"Precisione tecnica. Dovremo giocare il miglior calcio possibile e potremo creare situazioni pericolose, senza però sbagliare nulla".

Che settimana ha vissuto la squadra?

"Ho detto ai giocatori che non c'è da pensare a niente di quello che è successo negli ultimi mesi. Ho visto tanta concentrazione".

Allegri miglior allenatore della Serie A?

"Ha vinto la Panchina d'Oro ma non l'ho votato. Ho scelto Gasperini".

Si aspetta turnover da Allegri?

"Non lo so ma non conta chi gioca nella Juve. Hanno sempre una fame incredibile. Per loro è una partita importantissima quella di Firenze anche se lo danno meno a vedere".

Qual è l'errore da non commettere?

"Non esistono partite perfette e non chiedo questo alla squadra. Se però con alcune squadre ti puoi permettere qualche errore domani non sarà così. Dovremo essere precisi e attenti e capire le situazioni durante la partita. Servirà lucidità e attenzione".

Ha deciso la formazione?

"Sì e i giocatori lo sanno".

Ha preparato qualcosa in particolare per Cristiano Ronaldo?

"Quando si affrontano giocatori del genere si prepara sempre qualcosa di diverso".

Gli attaccanti si cercano poco?

"Non lo so e non mi interessa. Domani sarà importante sfruttare al meglio le poche palle gol che ci capiteranno. Nelle ultime sfide abbiamo creato tanto, non importa chi segna, se un attaccante, un difensore o un centrocampista".

Andrea Della Valle vi ha detto qualcosa in particolare?

"È carico e fiducioso".

Qualche tifoso le ha detto qualcosa?

"Tutti coloro che mi hanno visto si sono raccomandati e ci hanno incitato".

13.48 - Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.