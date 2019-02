LIVE TMW - Pioli: "Pezzella erede di Astori. Napoli miglior avversario"

Fonte: Dallo stadio Franchi di Firenze

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Stefano Pioli. Il tecnico della Fiorentina parlerà a breve dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi di Firenze dopo la gara di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti.

20.30- Pioli arrivato in sala stampa.

Questo pari vale davvero quasi come una vittoria? "La prestazione c'è stata tutta, per generosità e per provare a superare un ostacolo difficile. Quando non vinciamo non siamo soddisfatti, anche se l'avversario è il migliore affrontato quest'anno. Abbiamo provato a non far giocare il Napoli, ci siamo riusciti. Non abbiamo mollato fino alla fine, il gruppo non s'è arreso e quando è così vuol dire che è forte".

La squadra ha carattere. "Sta trovando continuità, siamo la Fiorentina, dobbiamo giocare da Fiorentina e dobbiamo confrontarci anche con squadre più forti di noi. Il Napoli lo è, il campionato è difficilissimo e passare dal sesto al decimo posto serve un attimo. Forse serviva un po' di coraggio quando avevamo la palla in nostro possesso, il Napoli pressa tanto e noi abbiamo fatto qualche retropassaggio di troppo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, anche se le nostre occasioni le abbiamo avute".

Il mancato cambio di Pezzella? "Simeone era già entrato, nessuno mi ha detto dell'infortunio. Mirallas ha avuto un problema muscolare, se avessi tolto Pezzella poi Mirallas non avrebbe potuto continuare a giocare".

La gara di Pezzella è stata molto positiva. "Certamente, lui è l'erede naturale di Astori. L'anno scorso avevamo tre leader: Davide, German e Badelj. E' rimasto solo Pezzella, sta gestendo bene la situazione. Spero che il suo infortunio non sia grave".

Lafont ha riscattato le critiche di inizio stagione. "Le critiche ci sono per tutti, per i calciatori come per gli allenatori ma bisogna essere bravi ed equilibrati. Ho sempre creduto nelle sue qualità importanti, ma non bisogna dimenticare che non ha ancora venti anni e deve crescere. Sono contento, sta venendo fuori molto bene".

Le qualità di Lafont? "Io ho fatto il difensore, ho giocato con portieri importanti che davano sicurezza e con altri che ne davano meno. Lui dà sicurezza. Sono contento di Lafont, lo vedo sicuro, presente. Lo è sempre di più, sta facendo bene rispetto a un ambiente e una cultura diversa dalla sua. Serve equilibrio, prima sembrava scarso e ora sembra un fenomeno. Non è così, ma deve continuare a lavorare".

Il Napoli di Ancelotti? "Se avessimo aspettato il Napoli, ci avrebbe preso campo. Forse Ancelotti non si aspettava la nostra disposizione difensiva, poi ha spostato Zielinski. Siamo stati bravi, a parte un paio di letture errate. Il Napoli attaccava con cinque calciatori, noi abbiamo difeso con cinque difensori".

Avete lavorato da squadra. "I nostri due attaccanti hanno lavorato tanto, l'abbiamo chiesto per non far salire troppo il Napoli. Per poco, tra l'altro, non siamo riusciti a trovare la giocata vincente".

20.39 - Terminata la conferenza stampa di Pioli.