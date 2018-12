LIVE TMW - Pioli: "Stiamo bene. La gara col Milan conta tantissimo"

Primi F5 per aggiornare la pagina

Alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, in programma per domani alle ore 15, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Tutte le partite sono delle occasioni importanti. Chiaramente ci manca la vittoria in trasferta, che abbiamo sfiorato spesso, ma che se non abbiamo centrato è perché ci è mancato qualcosa. Il Milan ha assenza importanti ma le squadre che hanno giocatori out danno sempre qualcosina in più. Dovremo riuscire anche noi a mettere qualcosa in più, anche se recupereremo calciatori fondamentali".

Com'è lo spirito della squadra?

"Tutti hanno sempre lavorato bene, con serietà e abnegazione. Essere riusciti a vincere dopo tanto tempo ha dato convinzione e motivazioni alla squadra che adesso è molto attenta e determinata. Ci siamo preparati bene".

Quanto conta la partita di domani?

"Tantissimo, la classifica è corta e dare continuità con un'altra vittoria vorrebbe dire avvicinarsi alle posizioni di classifica che ci interessano. Per quel che riguarda il TAS non è certo colpa del Milan se è successo quello che è successo. Lo scorso anno abbiamo perso 5-1: arrivammo veramente stanchi a fine campionato".

Come è stata la settimana di Simeone dopo gli screzi con il pubblico?

"Si è allenato bene, è sempre determinante per la squadra e i gol sono importanti. Ha sbagliato, è stato il primo ad ammetterlo. Ci può stare, ha chiesto scusa e dobbiamo andare avanti perché è umano. Ha sempre dato tutto e continuerà a farlo, ha grande cuore e deve dimostrarlo".

Come sta la squadra?

"Bene. L'unico non convocato è Diks. Pjaca sta migliorando,mi dà segnali positivi e togliergli pressione non può far altro che fargli bene".

Si aspettava una classifica del genere?

"Quest'anno il campionato è molto difficile, non è facile battere le medio piccole. Alla fine saranno pochi punti a fare la differenza e credo che nel girone di ritorno le cose si complicheranno ancora. Sarà un campionato livellato fino in fondo".

Cosa pensa dell'allungamento del calciomercato?

"Saranno contenti i miei direttori. Ci siamo adeguati agli altri campionati. Per me e per i giocatori cambia poco, siamo dei professionisti e dobbiamo pensare solo al campo. In passato non ho mai avuto problemi dal punto di vista dell'atteggiamento. La società conosce le mie valutazioni e sa cosa deve fare".