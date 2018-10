LIVE TMW - Plzen, Vrba: "Roma superiore. CSKA? Problema dei giallorossi"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

23.12 - E' da poco terminata la sfida di Champions League tra Roma e Viktoria Plzen, una gara che ha visto i giallorossi stravincere e di fatto chiudere o quasi le possibilità di qualificazione dei cechi. Pavel Vrba parla così della sfida in conferenza stampa: "Il gol iniziale c'entra poco, la partita è facile da analizzare, ha vinto il migliore. L'avversario è stato più forte, dispiace semplicemente per la facilità con cui subiamo gol in questo momento".

Può esprimersi su come è stato difeso su Dzeko?

"Ha segnato tre gol, la nostra difesa è stata poco convincente sulle situazione standard e questo è il risultato".

Avete avuto due occasioni, non le avete sfruttate. Con un gol sarebbe cambiata la partita?

"E' vero che nel primo tempo abbiamo avuto un paio di palle gol, purtroppo non siamo riusciti a sfruttare il contropiede e neanche Zeman è riuscito ad avere spazio".

Come si spiega il problema della difesa e delle tre sconfitte lontano da casa?

"Per quanto riguarda la lega ceca ne abbiamo già parlato, oggi ha deciso la qualità dell'avversario, possiamo solo constatare questo".

Quanto vi mette in difficoltà il successo del CSKA contro il Real?

"Credo che non sia un nostro problema, piuttosto della Roma visto come si è svolta la partita di oggi".

Cosa dovrete fare per evitare un'altra goleada contro il Real Madrid dopo il risultato di oggi?

"E' difficile rispondere a questa domanda, mi auguro che i giocatori giochino più precisi e convinti, non ho altro da dire".

