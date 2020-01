LIVE TMW - Politano al Napoli: è arrivato l'annuncio di De Laurentiis

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Matteo Politano sarà presto un giocatore del Napoli. Sta infatti per terminare una delle telenovele più lunghe di questo calciomercato di gennaio, con l'esterno che dopo essere stato a un passo dalla Roma firmerà invece per gli azzurri. Segui il live di TMW con tutti gli spostamenti del giocatore fino all'ufficialità.

Si conclude il nostro LIVE sull'approdo di Matteo Politano al Napoli: il club azzurro ha tesserato l'ex Roma con un'operazione a titolo definitivo e l'italiano ha firmato fino al 2024.

14.40: ufficiale l'arrivo di Politano in azzurro - Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli: lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis sul proprio account ufficiale Twitter, come di consueto. L'attaccante di scuola Roma lascia dunque l'Inter, scatenata tra acquisti e cessioni in questo martedì, a tre giorni dalla conclusione del mercato invernale. Di seguito il cinguettio del patron:

Subito dopo è arrivato anche il comunicato ufficiale del Napoli, sul proprio sito ufficiale: "Il Napoli annuncia l'acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto".

9.32: Politano-Napoli, manca solo l'annuncio del club- Matteo Politano sarà un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite effettuate a Roma e in attesa della firma che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi a ufficializzare il trasferimento dell’attaccante in Campania è stata la nuova compagna Ginevra Francesca Sozzi che su Instagram ha postato una foto sul lungomare di Napoli accompagnata dalla scritta “New Home” e due cuori azzurri.

MARTEDÌ 28 GENNAIO

17.08 - Visite mediche terminate - Test medici che sono terminati: Matteo Politano si dirigerà presso la Filmauro per firmare il contratto di 4 anni che lo legherà al Napoli. L'operazione dovrebbe chiudersi in prestito con obbligo.

16.46 - Ufficialità ad un passo - Il passaggio dell'esterno è davvero vicinissimo, manca solo l'annuncio: le visite mediche, ancora una volta a Roma, stavolta però per l'ok del Napoli, sono agli sgoccioli. Il giocatore poi si dirigerà alla Filmauro, per la firma e la foto di rito con De Laurentiis, poi la partenza per Napoli.

13.11 - Visite ancora in corso - Matteo Politano è ancora all'interno della clinica di Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli. Successivamente il giocatore firmerà il contratto alla Filmauro e sarà un nuovo giocatore azzurro.

10.09 - Visite a Roma - Matteo Politano è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il Napoli. Seconda volta in questo gennaio nella clinica romana per l'esterno che aveva già fatto i test con la Roma prima che la trattativa tra i giallorossi e l'Inter, per lo scambio con Spinazzola, saltasse. Nelle prossime ore arriveranno poi anche le firme, per il regalo di De Laurentiis a Gattuso per la seconda parte della stagione.