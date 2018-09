LIVE TMW - Polonia, Brzęczek: "Vicini alla vittoria"

Fonte: Dall'inviato a Bologna

Sui portieri: "Fabianski ha giocato oggi e giocherà con il Portogallo, Szczesny le altre due".

Sull'Italia. "Noi siamo stati vicini alla vittoria, non siamo stati in grado di avere sfruttato le occasioni. È un punto importante su un campo difficile".

Su Zielinski: "Le osservazioni sono valide per tutte, non solo per lui. Avremo bisogno di tempo per gli automatismi, ma c'è bisogno di tempo".

Sul coraggio. "Chiaro, le cose si possono interpretare, ma eravamo in trasferta contro una grande squadra, ci è mancato davvero poco. Ci sono delle cose da migliorare nel futuro".

Su Reca: "Prestazione positiva, io studio tutte le convocazioni prima di farlo. Negli ultimi anni è passato da centrocampo a fare il terzino sinistro, ha compiuto qualche ingenuità nei passaggi ma sono soddisfatto della prestazione".

Su Blaszczykowski: "Sono contento di ogni giocatore che ho schierato".

Jerzy Brzęczek, allenatore della nazionale polacca, parla dopo il pari contro l'Italia. "Sono contento della prestazione, siamo stati vicini alla vittoria, abbiamo perso un pallone a centrocampo e pareggiato la partita. Ma lavoriamo da soli tre giorin".