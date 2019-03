LIVE TMW - Porto, Conceicao: "Servirà equilibrio tra attacco e difesa domani"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Sergio Conceicao, vecchia conoscenza del calcio italiano e ora tecnico del Porto, domani avversario della Roma nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Prende parola il tecnico, rispondendo alla domanda su come affronterà la sfida: "Cercheremo di vincere, ma senza avere fretta. Dovremo essere solidi in difesa, sappiamo i punti forti della Roma, è il terzo miglior attacco della Serie A, a livello tattico è molto forte e sarà fondamentale essere equilibrati. Dovremo essere aggressivi ma anche bravi in difesa".

Avete più fiducia dopo la sfida di Roma dopo aver recuperato tutti?

"La nostra fiducia non dipende da un giocatore, ovviamente avere più soluzioni è importante ma conta la squadra. Lo hanno dimostrato gli ultimi risultati, ottenuti anche utilizzando giocatori con meno presenze".

Siete reduci entrambe da sconfitte nel derby ma recuperate Marega.

"Tutte le partite sono diverse, ogni partita ha la sua storia. E' sempre importante avere più soluzioni ma non decisivo, per noi conta la nostra dinamica di squadra, cosa che non è avvenuta perfettamente nell'ultima partita. Se siamo fedeli a noi stessi, possiamo arrivare ai quarti di finale".

Troverete una squadra e un tecnico in grande difficoltà: un avversario così ferito è più facile?

"Io credo che possiamo dire che l'allenatore della Roma è in difficoltà, possiamo dire che anche io sono in difficoltà, ma non conta molto. Quando l'arbitro fischia, conta il campo e la storia della partita, la Roma non è più forte o debole per aver perso l'ultima partita, dobbiamo tutti dare risultati sempre".

Avendo giocato in Italia conosci le dinamiche tattiche difensive, sei pronto per una Roma ultradifensiva?

"Siamo pronti a tutto, al di là del capire le squadre italiane, la Roma ha preso tanti gol ultimamente ma dovremo essere bravi e pronti, come squadra, per una Roma che si difenderà molto bene e conscia di avere un risultato favorevole dalla propria. Durante la partita forse avremo un'altra strategia, ma saremo preparati per poter aver maggior potere offensivo".

Parlando di una sfida così difficile ed equilibrata, su chi conterai per la formazione iniziale?

"Non dico quelle che sono le mie scelte, ma abbiamo tre giocatori in particolare che potranno aiutarci. Tiquinho Soares titolare? Dipende, ho analizzato la situazione dell'ultima partita e non vorrei parlarne molto. Molte persone parlano ma non capiscono di calcio. Io sono sempre disponibile a parlare, ma la strategia della partita è un altro conto".

Cosa ha detto alla squadra in vista della partita?

"Non è necessario dare messaggi di fiducia per scoprire che abbiamo una gara decisivo. Sappiamo che avremo lo stadio pieno, dovremo dimostrargli di essere motivati a vincere la partita".

