LIVE TMW - Porto, Otavio: "Abbiamo fiducia, possiamo segnare e passare"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15.50 - Al fianco di Sergio Conceicao, tecnico del Porto, ci sarà il centrocampista Otavio. Per lui solo pochi minuti nella sfida di sabato, oggi invece sarà uno dei portagonisti della conferenza stampa pre-Roma, per la sfida che vale un quarto di finale di Champions League. Prima domanda proprio per il giocatore: come avete gestito il dopo sconfitta contro il Benfica?

"Sappiamo di non poter tornare indietro ma conta la sfida di domani, quella contro la Roma. Cercheremo di segnare gol e vedremo come andrà a finire. Non abbiamo infortuni e daremo tutti il massimo per passare il turno".

Dopo l'andata avete l'idea di essere più forti?

"Non crediamo di essere più forti ma sappiamo di poter vincere. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e abbiamo tutte le possibilità di trionfare".

Cosa significherebbe per voi passare il turno?

"E' un sogno e possiamo farcela, possiamo vincere, proveremo a regalare una bella serata a tutti i nostri sostenitori".

Le chiedo, in base alla gara di andata, dove dovrete migliorare e dove la Roma è vulnerabile:

"Dobbiamo migliorare in tante cose, segnare e arrivare vicini alla porta. Dipende dal mister, da chi sceglierà, ma sappiamo che tutti daremo il massimo per evitare gli errori dell'andata".

Dal 2014 il Porto non arriva alle semifinali, questo vi da fiducia?

"L'anno scorso siamo usciti col Liverpool ma il gol di Adrian ci ha dato speranza, giocheremo davanti ai nostri tifosi e abbiamo tanta voglia di passare".

Che cosa ti aspetti dalla Roma?

"Non so come giocheranno, loro hanno già il risultato dell'andata a loro favore, ma mi interessa cosa noi dobbiamo fare".

Sei in grande forma dal punto di vista realizzativo, ma cosa preferisci tra gol e assist?

"Non è importante, conta aiutare la squadra".

16.20 - Termina qui la conferenza stampa di Otavio, centrocampista del Porto.