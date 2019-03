LIVE TMW - Porto-Roma, Di Francesco a sorpresa: scelta la difesa a tre

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Oporto, Simone Lorini. In redazione, Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Termina qui il nostro live di avvicinamento alla sfida, ora spazio alla gara: potete seguirla ovunque siate, grazie alla nostra diretta testuale

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PORTO-ROMA Queste le formazioni ufficiali della gara tra Porto e Roma. Scelta a sorpresa per Eusebio Di Francesco che schiererà la difesa a tre. Niente Brahimi dal 1' per Conceicao, gioca Soares nel tridente.

Porto (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Danilo, Herrera, Otavio; Corona, Marega, Soares.

Roma (3-4-3): Olsen; Marcano, Manolas, Jesus; Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti.

19.43 - DI FRANCESCO SORPRENDE Ultime sulla Roma: secondo Sky Sport, Di Francesco ha scelto il 3-4-3. Olsen tra i pali, Jesus, Manolas e Marcano dietro. Karsdorp e Kolarov esterni, Nzonzi e De Rossi in mezzo. Davanti Zaniolo, Dzeko e Perotti.

L'Estadio do Dragao si colora di bianco e blu. Tra poco più di un'ora @FCPorto-@OfficialASRoma per gli ottavi di @ChampionsLeague pic.twitter.com/qtGVEeOOcg — Simone Lorini (@Simone_Lorini) 6 marzo 2019

19.11 - ROMA IN GIALLOROSSO Spogliatoi già pronti, attesa per la gara dell'Estadio do Dragao. Si parte dal 2-1 dell'andata. Entrambe vengono da ko in campionato: il Porto ha perso per 1-2 contro il Benfica, perdendo la testa della classifica, mentre i giallorossi sono stati battuti per 3-0 nel derby contro la Lazio.

18.45 - PORTO COL 4-4-2? Ultime sul Porto in vista della gara contro la Roma. I lusitani dovrebbero giocare con il 4-4-2 e non col 4-3-3: ritorna Marega in attacco, accanto a lui Tiquinho Soares che dovrebbe vincere il ballottaggio con Corona fuori. Lo riporta Sky Sport 24.

18.35 - TUTTO ESAURITO Come riportato dal profilo Twitter del Porto, sono stati venduti tutti i biglietti per la gara di questa sera contro la Roma, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

18.03 - SI FANNO VEDERE I TIFOSI GIALLOROSSI Primi gruppetti di tifosi della Roma in Avenida dos Aliados a Porto. Tra tre ore il calcio d'inizio dell'ottavo di finale di Champions League di ritorno tra le due squadre.

Primi gruppetti di tifosi della @OfficialASRoma in Avenida dos Aliados, Porto. Tra tre ore calcio di inizio di Porto-Roma, ottavo di finale di @ChampionsLeague. @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/sMip7ui6GK — Simone Lorini (@Simone_Lorini) 6 marzo 2019

17.50 - PORTO, QUATTRO IN DIFFIDA Sono quattro i giocatori diffidati per il Porto di Sergio Conceicao, ricorda Record. Si tratta di Pepe, Eder Militao, Hector Herrera e Otavio.

17.05 - MAREGA: "IDOLO HENRY" Intervista a Uefa.com per Moussa Marega, punta del Porto che spiega che "il giocatore da cui sono stato impressionato di più è Thierry Henry. Sono di Les Ulis come lui, è stato il mio primo idolo: è una punta e ho sempre sognato di essere come lui, di segnare i suoi gol e di saper giocare come lui".

16.40 - SPLENDE IL SOLE A PORTO E' tornato il sereno a Porto, stasera previsto clima mite sulla città lusitana. Intanto in centro città soltanto sparute bandiere e sciarpe dei tifosi giallorossi.

16.05 - MONCHI: NIENTE PRANZO UEFA Pranzo Uefa senza dichiarazioni per la Roma, spiega Sky Sport 24. Non c'era il direttore sportivo Monchi, che non parlerà nel pregara. Lo farà invece Francesco Totti.

16.00 - APERTURA CANCELLI ALLE 18:30 La Roma su Twitter ha informato i tifosi che a Oporto, in Avenida dos Aliados, sarà istituito un meeting point per i tifosi giallorossi dal quale, sotto la supervisione della polizia locale, sarà possibile raggiungere lo stadio in metro. L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:30.

15.17 - PORTO COL 4-3-3 Ultime di formazione sul Porto che stasera sfiderà la Roma in Champions League. Confermato il 4-3-3 di Sergio Conceicao: difesa di grande esperienza, qualità e quantità in mezzo al campo, davanti Corona e Brahimi frecce ai fianchi di Marega.

15.11 - KARDSDORP E PEROTTI DAL 1' Karsdorp e Perotti verso due maglie da titolari in casa Roma in vista della gara di oggi contro il Porto. Lo spiega Sky Sport 24 a proposito dell'undici giallorosso schierato da Di Francesco.

14:49 - IL DUELLO - Marega-Manolas, questa la sfida nella sfida scelta dall'Uefa: il Porto - si legge - non è riuscito a sfondare nella gara d'andata senza il suo miglior marcatore autore di cinque gol, Moussa Marega, tornato nuovamente in forma e pronto a guidare l'attacco nel ritorno. Sarà un'altra partita in Portogallo, dove il maliano è sempre andato in gol nelle gare casalinghe di questa edizione di Champions. Dall'altro lato spetterà al difensore più affidabile della Roma, Kostas Manolas, arginare le incursioni di Marega e l'esito di questo duello sarà molto importante per decidere la qualificazione di questa sfida molto equilibrata.

14:10 - 5 SU 23 - O Jogo ricorda oggi che questa per i Dragoni è la stagione numero 23 in Champions League e che in cinque occasioni hanno raggiunto almeno i quarti di finale, mentre per la Roma si tratta della 12esima partecipazione, di cui tre conclusesi almeno ai quarti.

13:27 - LE CURIOSITÀ DELLA SFIDA - Il risultato dell'andata lascia aperto il discorso qualificazione. Nella storia della Champions League, il 45.8% delle squadre che hanno vinto in casa per 2-1 la gara d’andata in fase a eliminazione diretta di Champions League sono passate al turno successivo (11 su 24). In caso di passaggio del turno, la Roma centrerebbe la qualificazione ai quarti di finale per la seconda stagione consecutiva: non le accade dalla stagione 2007/08. Tuttavia, una statistica preoccupa: la Roma ha perso tutte le ultime sette partite giocate in trasferta nella fase a eliminazione diretta di Champions League. Non vince dal successo contro il Real Madrid negli ottavi di finale 2008. Dunque, se vorrà passare il turno, dovrà cercare di invertire la tendenza: soltanto una sconfitta con un gol di scarto e segnando almeno due gol, infatti, garantirebbe la qualificazione in virtù del risultato dell'andata. Nemmeno i portoghesi, però, sorridono più di tanto: nelle ultime sei sfide a eliminazione diretta in Champions League non hanno mai vinto (un pareggio e cinque sconfitte) e non hanno segnato nelle ultime quattro.

12:14 - ROMA, MASSIMO RISERBO SULLA FORMAZIONE - Ritiro della Roma blindato a Oporto. Pochissime le indiscrezioni sulla formazione, Di Francesco non vuole dare vantaggi agli avversari. Tuttavia - riporta Sky Sport - in difesa la novità dovrebbe essere rappresentata da Marcano in coppia con Manolas e Karsdorp sulla linea difensiva a destra con Florenzi nel tridente offensivo insieme a Dzeko e Perotti che è in vantaggio su El Shaarawy.

12:04 - I PRECEDENTI - I precedenti tra Roma e Porto, entrambi in sfida di andata e ritorno in Europa, sono due: il bilancio per la Roma non è positivo. Fatta eccezione per la gara d'andata vinta 2-1, i portoghesi hanno collezionato due vittorie, mentre due sfide sono finite in pareggio. I giallorossi sono stati eliminati in entrambi i precedenti: nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1981/82 e nei preliminari di Champions League della stagione 2016/17.

11:56 - DZEKO SUONA LA CARICA - Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha detto la sua in vista della delicata sfida del Do Dragao: "ll 3-0 al Barcellona? Amiamo questo sport proprio per storie così. Se andiamo avanti, con un po’ di fortuna potremmo arrivare un’altra volta in semifinale ma prima c’è il ritorno col Porto. In Portogallo dobbiamo dimostrare di essere forti, non siamo una squadra che resta dietro in attesa. Dobbiamo fare almeno un gol per passare al turno successivo".

11:44 - 2500 TIFOSI - Sono 2500 i tifosi della Roma attesi stasera per la partita di Champions League contro il Porto. Queste le info utili dalla società giallorossa:



ℹ️ Informazioni per i nostri tifosi presenti a Oporto In Avenida dos Aliados sarà istituito un meeting point per i tifosi giallorossi dal quale, sotto la supervisione della polizia locale, sarà possibile raggiungere lo stadio in metro. 🏟️ Apertura dei cancelli: 18:30 pic.twitter.com/1sf387BVlO — AS Roma (@OfficialASRoma) 6 marzo 2019

11:30 - PRESENTAZIONE SOCIAL - Questi i tweet di presentazione della sfida da parte di Porto e Roma:



🔵⚪ Dia de Champions

⚽ FC Porto-AS Roma ⌚ 20h

🏆 Oitavos de Final da UEFA Champions League

🎧 Animação no Museu a partir das 17h30 #FCPorto #FCPASR #UCL #estadiododragao pic.twitter.com/iXrpqp3WZf — FC Porto (@FCPorto) 6 marzo 2019

11:11 - METEO - Un uragano di vento stanotte, ha colpito Oporto, ma adesso - secondo quanto riferisce il nostro inviato in Portogallo - la situazione appare molto migliorata. Il cielo comunque resta coperto e le possibilità di assistere ad una gara con terreno bagnato è altissima.

10:55 - PORTO - LA PROBABILE FORMAZIONE - Nessuno squalificato per Conceiçao, che però non può contare su Aboubakar. Il portoghese, che contro la Roma gioca una sorta di derby personale per via del suo passato alla Lazio, è obbligato a vincere per superare il turno. Il 2-1 dell'Olimpico però gli permette di potersi qualificare anche con un 1-0. Non basterebbe, invece, un successo per 3-2, 4-3 o 5-4, che darebbe ragione alla Roma. Il Porto cercherà di fare la partita schierando un 4-3-3 piuttosto offensivo, con la linea di difesa composta da Militao, Felipe, Pepe e Alex Telles. Occhi puntati su Herrera, che era stato associato proprio ai giallorossi nel mercato estivo. Questa la probabile (4-3-3): Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Herrera, Danilo Pereira, Torres; Corona, Marega, Brahimi.

10:48 - ROMA - LA PROBABILE FORMAZIONE - La certezza è Manolas: Di Francesco ha pagato la sua assenza nel derby, ma ora il greco è tornato. Ha svolto l'allenamento con il gruppo ed è pronto a partire titolare. Non ci sarà invece Fazio, nell'11 iniziale: al suo posto uno tra Juan Jesus e Marcano, con l'ex Porto favorito. La novità però potrebbe essere soprattutto la posizione di Zaniolo, che dovrebbe tornare a giocare da mezzala al fianco di De Rossi e Pellegrini. Alto a destra, considerata l'assenza di Under, non convocato, e la delicatezza della partita, potrebbe essere avanzato Florenzi, con Karsdorp nel ruolo di terzino destro. Questa la probabile (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy.

10:30 - È arrivato il giorno del giudizio. Per la Roma, dopo il tracollo nel derby. E per Di Francesco, che si gioca il suo futuro in Portogallo. I giallorossi, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Porto devono custodire il vantaggio della gara di andata (terminata 2-1): vietato perdere, a meno che la sconfitta non arrivi con un solo gol di scarto ma segnandone almeno due. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la marcia di avvicinamento alla sfida di questa sera!