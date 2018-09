LIVE TMW - Portogallo-Italia, Balo out dai convocati: la probabile formazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

11.50 - La probabile formazione - Chiesa e Belotti certi di un posto, Immobile in ballottaggio con Berardi. Questi i dubbi di Mancini a poche ore dalla sfida contro il Portogallo. L'Italia scenderà in campo col 4-3-3 e in cabina di regia ci sarà ancora una volta Jorginho, con Gagliardini e Bonaventura ai suoi lati. In difesa - davanti a Donnarumma - Criscito, Bonucci, Chiellini e Zappacosta.

Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo risponderà con André Silva al centro del tridente. Certo di un posto Bernardo Silva, ballottaggio Bruma-Guedes per completare il reparto avanzato.

11.35 I convocati - Questi i calciatori convocati per la sfida di questa sera contro il Portogallo.

Portieri: Sirigu, Perin, Donnarumma.

Difensori: Emerson, Chiellini, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari, Bonucci.

Centrocampisti: Jorginho, Bonaventura, Benassi, Gagliardini, Bernardeschi, Barella, Cristante.

Attaccanti: Zaza, Belotti, Insigne, Berardi, Chiesa, Immobile.

11.30 - Lettori di TMW, buongiorno. E' il giorno di Portogallo-Italia, seconda sfida di Nations League per gli azzurri di Mancini. Nella prima la nostra Nazionale non è andata oltre l'1-1 contro la Polonia a Bologna,