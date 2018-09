LIVE TMW - Portogallo-Italia, le formazioni: Mancini stravolge l'11

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: ha collaborato l'inviato a Lisbona Andrea Losapio

Si chiude qui il live di Tuttomercatoweb.com del pregara di Portogallo-Italia. Vi rimandiamo al live testuale sul sito della partita, agli aggiornamenti e ai finali su queste colonne. Tutte le dichiarazioni a caldo su Tuttomercatoweb.com.

LE FORMAZIONI UFFICIALI Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; Bruma, André Silva, Bernardo Silva.

Italia (4-4-2): Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito; Chiesa, Cristante, Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile.

18.32 - Qualora si concretizzasse questa sera l'esordio azzurro di Manuel Lazzari, l'esterno della SPAL sarebbe il terzo calciatore del club estense a vestire i colori della Nazionale Italiana. I primi due sono stati il portiere Ottavio Bugatti e l'attaccante Alberto Fontanesi entrambi all'esordio il 16 luglio 1952 in italia-USA 8-0.

17.15 - Ultime di formazione a poco più di tre ore (fischio d'inizio alle 20:45) del secondo impegno dell'Italia nella neonata Nations League. Stravolge la formazione Roberto Mancini, si va dal 4-3-3 al 4-4-2 con il tandem d'attacco Immobile-Zaza. Il laziale sarà peraltro capitano per la prima volta, cambia la difesa con Donnarumma confermato tra i pali, dietro Lazzari come inusuale terzino destro e al debutto. Poi Caldara-Romagnoli, nuova coppia rossonera, Criscito invece come terzino sinistro. In mediana Chiesa e Bonaventura, in un 4 molto d'attacco, Jorginho e Gagliardini invece i due al centro.

Senza Cristiano Ronaldo, rimasto al lavoro a Torino con la Juventus, 4-2-3-1 per Fernando Santos con André Silva falso nueve. Alle sue spalle dovrebbero esserci Bernardo Silva, Pizzi e Bruma. Tra i pali il neo Wolves, Rui Patricio, dietro il bianconero Joao Cancelo e Mario Rui come terzini, Pepe e Ruben Dias in mezzo. Diga di mediana, infine, con Ruben Neves e William Carvalho.

15.54 - Lo sfogo di Tavecchio - "Io sono stato colpito dalla non qualificazione al Mondiale e mi sono dimesso. Sono convinto che a San Siro ce ne fossero parecchi che speravano nell'eliminazione degli azzurri come unico modo per rovesciarmi. La rosa della Nazionale parte dai titolari in Italia. In questo momento la situazione è confusa, ma Mancini è un ottimo allenatore. Non si può tornare a vincere dall'oggi al domani". Così Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva quanto accaduto poco meno di un anno fa, nel giorno di Italia-Svezia, gara che ha sancito l'eliminazione degli azzurri ai playoff di qualificazione per Russia 2018.

14.05 - I numeri di maglia - La FIGC ha reso noti i numeri di maglia per la sfida di questa sera contro il Portogallo valida per la seconda giornata di Nations League.

Portieri: 22 Gianluigi Donnarumma (Milan), 12 Mattia Perin (Juventus), 1 Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 13 Mattia Caldara (Milan), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 4 Domenico Criscito (Genoa), 2 Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), 15 Manuel Lazzari (Spal), 6 Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: 21 Nicolò Barella (Cagliari), 16 Marco Benassi (Fiorentina), 23 Bryan Cristante (Roma), 18 Roberto Gagliardini (Inter), 5 Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 8 Giacomo Bonaventura (Milan), 14 Federico Chiesa (Fiorentina), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 7 Simone Zaza (Torino).

13.05 Italia stravolta nella rifinitura - Nella rifinitura a porte chiuse in vista della sfida di stasera contro il Portogallo, il ct Roberto Mancini ha provato una formazione stravolta, nel modulo e negli uomini, che potrebbe essere proposta questa sera in campo. Squadra col 4-4-2 e con questi uomini: Donnarumma, Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito; Chiesa, Gagliardini, Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile.

Unico dubbio in mezzo al campo con il regista del Chelsea in vantaggio su Bryan Cristante.

12.59 - Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha ringraziato il Bologna per l'ospitalità di questa settimana in vista della sfida di stasera col Portogallo. Questo il suo messaggio su Twitter: "Abbiamo lavorato bene a Casteldebole per preparare Portogallo-Italia. Grazie Bologna e Joey Saputo per l'ospitalità nel vostro centro sportivo!".

Abbiamo lavorato bene a Casteldebole per preparare #PortogalloItalia 🇵🇹🇮🇹

Grazie @BfcOfficialPage e @JoeySaputo per l'ospitalità nel vostro centro sportivo! — Roberto Mancini (@robymancio) 10 settembre 2018

12.34 - L'Italia si allena all'Estadio Nacional di Lisbona. Due i precedenti di questo impianto con le squadre italiane, come mostrano anche le foto in calce: Benfica-Torino del 27 luglio 2016 e Celtic-Inter del 25 maggio 1967.

11.50 - La probabile formazione - Chiesa e Belotti certi di un posto, Immobile in ballottaggio con Berardi. Questi i dubbi di Mancini a poche ore dalla sfida contro il Portogallo. L'Italia scenderà in campo col 4-3-3 e in cabina di regia ci sarà ancora una volta Jorginho, con Gagliardini e Bonaventura ai suoi lati. In difesa - davanti a Donnarumma - Lazzari, Bonucci, Chiellini e Criscito.

Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo risponderà con André Silva al centro del tridente. Certo di un posto Bernardo Silva, ballottaggio Bruma-Guedes per completare il reparto avanzato.

11.35 I convocati - Questi i calciatori convocati per la sfida di questa sera contro il Portogallo.

Portieri: Sirigu, Perin, Donnarumma.

Difensori: Emerson, Chiellini, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari, Bonucci.

Centrocampisti: Jorginho, Bonaventura, Benassi, Gagliardini, Bernardeschi, Barella, Cristante.

Attaccanti: Zaza, Belotti, Insigne, Berardi, Chiesa, Immobile.

11.30 - Lettori di TMW, buongiorno. E' il giorno di Portogallo-Italia, seconda sfida di Nations League per gli azzurri di Mancini. Nella prima la nostra Nazionale non è andata oltre l'1-1 contro la Polonia a Bologna,