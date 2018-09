LIVE TMW - Portogallo, Pepe: "Italia? Hanno giocatori di qualità"

Fonte: Dall'inviato all'Estadio da Luz, Lisbona

Termina la conferenza stampa di Pepe.

Sulla partita con l'Italia. "La Croazia ama il possesso palla, mentre la squadra italiana ama più difendersi, rubare la palla e andare in contropiede. Sono molto forti, hanno giocatori di qualità. La partita sarà difficile per noi, ma daremo del nostro meglio con l'aiuto del pubblico che ci possa sostenere nel momento difficile".

Sul segreto dei cinque gol. "Devo lavorare, lavorare, poi stare attento al recupero".

Su Diaz e Mendes. "Sono due grandi contributi per la nostra squadra, Ruben è un giocatore molto umile, vuole sempre imparare. Il futuro è in questi giocatori qui. Spero che il futuro sorrida a tutti noi portoghesi".

Sulle 100 presenze e la fascia di capitano. "Non pensavo di poterci arrivare, il nostro lavoro ha molti rischi. Per me è un sogno, essere qui oggi, e sono estremamente felice".

Sul sentire la responsabilità. "Tutti qui abbiamo la responsabilità di rappresentare il nostro paese, ognuno sa cosa rappresenta questa maglia, non è un peso in più".