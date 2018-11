LIVE TMW - Portogallo, William Carvalho: "Vogliamo vincere"

Su San Siro e i 70 mila. "È uno stadio dove hanno giocato grandi giocatori, per noi è un ambiente difficile ma dobbiamo concentrarci sulla partita e fare il nostro lavoro":

Sul possibile appagamento. "Noi non pensiamo alla prossima partita, ogni gara è per vincere e domani vogliamo ottenere i tre punti per qualificarci".

Sull'Italia. "Ha molta storia, è difficile giocarci contro".

Su Cristiano Ronaldo allo stadio. "Non so rispondere, dovrei chiedere a lui".

Sul ruolo. "Io non ho preferenza, devo aiutare la squadra".

Sulla Nazionale. "Cercheremo di vincere la partita. Ci sono giocatori che ci sono da meno tempo, ma la Nazionale ha giocatori giovani, hanno lavorato come tutti gli altri in maniera perfetta.

Il Portogallo, in conferenza stampa, presenta anche William Carvalho.