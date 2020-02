vedi letture

Giornata di presentazione in casa Fiorentina, con il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, in conferenza stampa insieme ad Alfred Duncan.

10.14 - Inizia la conferenza stampa. "Alfred è l'ultimo dei nuovi arrivati che presenterò e non è l'ultimo a caso. Non stiamo preparando solo la prossima stagione, il presente è fondamentale e Duncan è un giocatore che ci serve adesso. Non pensiamo a quello che succederà l'anno prossimo. Lo abbiamo seguito a lungo, ha tante presenze in Serie A e sarà un giocatore fondamentale".

Perché ci è voluto così tanto per trovare un accordo?

"Quando ci sono trattative così lunghe è sempre una questione economica. Alla fine abbiamo trovato una via di mezzo, Duncan è stato anche fortunato con l'infortunio e si è potuto concentrare sulla trattativa fino al 30 gennaio".

Che clima c'è con Commisso?

"Siamo una famiglia e il presidente vuole questo. La cena di ieri sera è stata fatta per questo, vogliamo fare punti, abbiamo un allenatore che è molto attento ai rapporti interpersonale. I nuovi si sono presentati, hanno cantato e ballato".

Commisso ha parlato del mercato molto difficile, anche a causa dei procuratori. Cosa ne pensa?

"Il discorso sugli agenti e i procuratori è molto lungo. Stiamo facendo tutti i contratti con il massimo della lunghezza. Abbiamo fatto 4 anni e mezzo più l'opzione per il quinto perché vogliamo costruire qualcosa di importante".

Siete ottimisti sul suo rinnovo e sulla permanenza di Chiesa?

"Non posso dare una risposta su questo. Dobbiamo pensare anche alla volontà di tutte le parti. Federico è cambiato grazie a Commisso e a Iachini. Vogliamo essere una squadra competitiva e Chiesa lo sta vedendo. Il rapporto è di complicità e condivisione, ci vedremo presto, appena arriverà la serenità sotto il punto di vista dei risultati. Stiamo lavorando per il futuro, a gennaio abbiamo fatto investimenti importanti. Questo i calciatori lo avvertono, sia che siano dentro il gruppo che fuori".

Pensate che la squadra possa fare un girone di ritorno migliore rispetto all'andata?

"Dobbiamo fare punti in fretta, ci sono 45 punti a disposizione e vogliamo fare il massimo. In questo modo potremo fare una programmazione più serena".

