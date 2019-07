LIVE TMW - Pradè: "Parleremo con Chiesa. Veretout ha chiesto la cessione"

Fonte: dal nostro inviato

Prima conferenza stampa dal suo ritorno alla Fiorentina per Daniele Pradè, neo direttore sportivo viola. Alle 11 le sue parole, con i piani sul mercato della società gigliata dopo il cambio di proprietà avvenuto un mese fa e con l'attesa dei tifosi per il primo colpo in entrata. Segui su Tuttomercatoweb.com il live testuale.

11.06 - Inizia la conferenza stampa - "Inizio con un grazie, fatto con il cuore. Voglio trasmettere questo sentimento. Grazie a Joe Barone, grazie a Rocco Commisso che mi ha scelto. Voglio iniziare un percorso lungo con lui, con Joe, con Antognoni, con Montella. Ringrazio anche la città. Non mi aspettavo di tornare, la mia famiglia è contentissima di tornare in questa città, una delle più belle del mondo. Ho sentito sia Diego che Andrea Della Valle, ho sempre un rapporto di amicizia soprattutto con Andrea. Il percorso con loro è stato importante, mi hanno fatto gli auguri e mi hanno detto che hanno scelto le persone giuste per Firenze. Dopo 17 anni è stato difficile lasciare ma sono convinti che Commisso farà bene. Voglio dire un'altra cosa: quando sono andato via dalla Fiorentina i primi mesi di giugno non me l'aspettavo proprio, fino al giorno prima avevo fatto una trattativa in Spagna, il giorno dopo non ero più qui. Una delle prime chiamate che ricevetti fu di Davide Astori, mi ringraziò per averlo portato qui e gli promisi che un giorno saremo tornati a lavorare insieme: ecco, quel giorno è adesso".

Avete fatto un piano per il budget da utilizzare sul mercato?

"Il presidente e Joe hanno organizzato un incontro con la UEFA e con la FIFA per parlare del Fair Play Finanziario. Al momento di penalizza ma non dobbiamo parlarne oggi. Abbiamo fatto un piano, il tetto salariale sarà più alto. Al momento siamo in difficoltà, abbiamo 75 calciatori in essere, di cui circa 60 non funzionali al nostro progetto".

Proverete a prendere De Paul?

"Mi piace tantissimo ma non possiamo prenderlo adesso. Con i cambiamenti abbiamo iniziato tardi, adesso ci mettiamo al lavoro a testa bassa cercando di fare il nostro meglio".

Come sta andando con Veretout?

"Ha chiesto di essere ceduto, vuole aumentare il suo livello di competitività. Al momento noi non siamo competitivi ma ci arriveremo. Ci sono diverse squadre ma ancora non abbiamo nulla in mano. Si allenerà con noi in attesa".

Avete un incontro fissato con Chiesa?

"Posso dire che al momento che tornerà dalle vacanze ci parlerò, gli spiegherò le cose e poi ci metteremo seduti per capire cosa vorrà fare e cosa avrà capito. Al momento non ci siamo sentiti, neanche telefonicamente".

Altri hanno chiesto la cessione?

"No".

Qual è la vostra missione quest'anno?

"Saremo una squadra ma serve pazienza. Barone ha detto 'keep calm' e questa è la verità. La situazione nel mercato non è semplice, chiedo alla tifoseria di avere pazienza, ci sono situazioni non facili da smaltire. La squadra sarà divertente e competitiva ma oggi non possiamo garantire un risultato sportivo, non sarebbe corretto. La Juve è inarrivabile, Inter e Milan stanno tornando. Serve calma, il tempo ci sarà amico".

L'entusiasmo è tornato, come si fa a tenerlo alto?

"Serve un programma serio, dobbiamo essere ambizioni. L'entusiasmo non si porta comprando Higuain, la gente vuole i risultati, non i nomi. Abbiamo 10-12 giocatori che vogliamo tenere, gli altri saranno messi sul mercato".