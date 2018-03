LIVE TMW - Prandelli: "Spero che il prossimo ct trovi un gruppo disponibile"

© foto di Federico De Luca

15.51 - Concluso l'intervento di Cesare Prandelli a 'RMC Sport'.

15.48 - Lei ha parlato con Mondonico anche durante la parentesi Mondiale? "Lui era la seconda voce della Rai, ci parlavamo spesso. Il calcio puoi scomporlo come vuoi, ma alla fine la cosa più importante sono i valori e lui riusciva a creare sempre grandi gruppi. Non so se sono riuscito a coinvolgere Balotelli e Cassano, secondo me si, ma alla fine bisogna chiederlo a loro. Tutti i ct cercano di entrare in empatia con i propri calciatori e spero che il prossimo commissario tecnico possa trovare innanzitutto un gruppo disponibile".

15.44 - Qual è il consiglio più importante che le ha dato Mondonico? "Riusciva sempre a sdrammatizzare e a farci capire che eravamo dei privilegiati. Anche quando ho intrapreso la carriera da allenatore mi ha sempre consigliato di non prendermi troppo sul serio e di non vendere fumo. La sua grande capacità era quella di far innamorare i suoi giocatori alla squadra, lui amava le sue squadre. Anche a Coverciano bisognerà studiare Mondonico, perché come nessun altro sapeva leggere le partite. Per lui giocai anche con un infortunio, lui entrò nell'anima di quella squadra che era in Serie B e riuscì comunque ad arrivare alle semifinali di Coppa Uefa".

15.39 - Ospite di 'RMC Sport' mister Cesare Prandelli. Di seguito le sue dichiarazioni per ricordare Emiliano Mondinico: "Ci sono più di 40 anni di amicizia e riconoscenza, è difficile estrapolare qualche pensiero senza emozioni forti. Ci sentivamo spesso, lui ha sempre detto di sentirsi bene con gli altri. E' difficile raccontarlo, al di là della sua grande capacità professionale è sempre stato una persona vera e diretta. Quando l'ho conosciuto da ragazzino mi ha preso subito in simpatia e per me era un fratello maggiore. Io e Cabrini eravamo i suoi pupilli".