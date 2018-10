LIVE TMW - PSV-Inter, Youth League: nerazzurri ko in Olanda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

16.00 - YOUTH LEAGUE, RIMONTA PSV:I NTER KO - Ottantasei minuti di resistenza, dove l'Inter ha saputo difendere con caparbietà il gol del vantaggio firmato da Facundo Colidio. Ma proprio nello scorcio finale di gara, la formazione di Ruud van Nistelrooy sfonda due volte con Joel Piroe e con Yorbe Vertessen che al 93esimo trova la rete della vittoria. Delusione cocente per i ragazzi di Armando Madonna, che rimangono fermi a quota un punto in classifica nel proprio girone di Youth League.

15.21 - CAUET A RMC SPORT: "LAUTARO-ICARDI POSSONO COESISTERE" - Inter impegnata per il secondo turno di Champions League contro il Psv Eindhoven. A RMC Sport ecco le parole, durante 'Maracanà', di un ex nerazzurro come Benoit Cauet. "Icardi-Lautaro possono giocare insieme? Sono due grandi giocatori e possono dare tanto all’Inter. Aldilà dei nomi, i grandi giocatori riescono a risolvere situazioni del genere. Possono dare qualcosa in più a Spalletti e dare maggiore capacità in attacco. Lautaro è un ragazzo con ottimi qualità e chiede di dimostrare il suo valore. E col tempo lo farà. Il PSV? Sono partite, quelle di Champions, dove hai sempre difficoltà. L’allenatore conosce il calcio italiano, può proporre un calcio di valore. La qualità dei giocatori farà la differenza. Inter anti-Juve? Sono sette anni che vincono tutto, anche quest’anno ha acquistato giocatori di livello. Credo che l’Inter sia migliorata, la corsa la dovrà fare su se stessa. Per il momento non c’è confronto, serve far maturare i nuovi giocatori e far sviluppare il concetto che è una squadra forte".

14.50 - YOUTH LEAGUE, INTER IN VANTAGGIO AL 45' - Inter in vantaggio all'intervallo della partita di Youth League allo Sportcomplex de Herdgang contro il Psv. Una prima frazione difficile per i nerazzurri, che hanno retto bene alla spinta olandese soprattutto grazie a un ottimo Dekic, trovando quasi dal nulla, su corner, la rete del vantaggio firmata di testa da Colidio. Decisiva finora la compattezza difensiva dei nerazzurri che dovrebbero essere più propositivi davanti almeno per allentare la pressione del Psv.

14.01 - VAN BOMMEL A SKY: "INTER FORTE, SPALLETTI BUON ALLENATORE - Il tecnico del Psv Eindhoven Mark van Bommel si è così espresso ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter: "Abbiamo zero punti, se l'Inter vince qui avrà fatto 6 punti in 2 partite. Loro sono forti: hanno Icardi, Perisic, Brozovic e tanti altri buoni giocatori. Poi c'è Spalletti, che è un buon allenatore. Noi siamo una buona squadra, con velocità e tante armi per poter vincere la partita. Punteremo sugli uno contro uno".

13.21 - YOUTH LEAGUE, LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'IINTER - In campo i giovani dell'Inter nella sfida di Youth League contro il PSV. Questo l'undici nerazzurro scelto da mister Madonna. Dekic; Zappa, Nolan, van den Eynden, Colombini; Gavioli, Pompetti, Schirò; Mulattieri; Adorante, Colidio.

13.01 - HANDANOVIC A SKY: "LA SVOLTA DOPO IL KO CON IL PARMA" - Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha rilasciato brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera contro il Psv Eindhoven. Queste le sue considerazioni: "Se la svolta è arrivata all'esordio in Champions? Facile dire così, ma può darsi che la vera svolta sia arrivata con la sconfitta contro il Parma: perdere in casa ti dà qualcosa. Poi la vittoria contro il Tottenham ci ha dato la convinzione e l'entusiasmo che ci servivano".

12.40 - ATTESI CIRCA 2000 TIFOSI INTERISTI - C'è grande entusiasmo fra i tifosi dell'Inter per la sfida di questa sera con il PSV Eindhoven. Nella città olandese sono già presenti tanti sostenitori dell'Inter, che stanno colorando di nerazzurro la città. Stasera al Philips Stadion sono attesi circa 2000 tifosi interisti.

12.01 - DE VRIJ A SKY, CONOSCO BENE IL PSV - Il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera contro il Psv Eindhoven. Queste le sue parole: "Ho giocato 4-5 volte in questo stadio, conosco bene l'avversario. Questo è il Paese in cui sono nato e cresciuto, è sempre bello scendere in campo qui. Mi servono tanti biglietti (ride, ndr) visto che molti amici e familiari vengono a vedere la partita. L'importante è farsi trovare pronti".

11.42 - GLI AUGURI PER IBRA CON LA DOPPIETTA DEL PSV - L'Inter si unisce agli auguri di compleanno per Zlatan Ibrahimovic, che compie oggi 37 anni. Lo svedese è stato uno dei principali artefici di tre scudetti vinti dai nerazzurri tra la stagione 2006-2007 e quella 2008-2009. Per fargli gli auguri, il profilo Twitter dei nerazzurri ha rispolverato una doppietta in Champions al Psv, avversario di stasera a Eindhoven.

Nel giorno del tuo compleanno, ricordiamo la doppietta segnata proprio contro il @PSV... 😏 Tanti auguri, @Ibra_official! 🎂 #OnThisDay pic.twitter.com/fQYPLxo2vE — Inter (@Inter) 3 ottobre 2018

11.30 - SOLO SUCCESSI CONTRO IL PSV - Quando l'Inter ha affrontato il PSV in Champions League sono arrivate solo vittorie per i nerazzurri. Sono due i precedenti tra i nerazzurri ed il club olandese, in entrambi i casi l'Inter ha portato a casa l'intera posta in palio.

10.55 - ICARDI A CACCIA DI UN GOL NELLO STADIO DEI BOMBER - Romario, Ronaldo, Van Nistelrooy... Il Philips Stadion di Eindhoven è stato teatro nel quale hanno recitato grandissimi attaccanti, i migliori. E oggi toccherà a Mauro Icardi rinverdire quei fasti, confermando la crescita e, magari, ripetendo il golazo contro il Tottenham. "L'Icardi che è sceso dal pullman davanti al Philips Stadion aveva un sorriso grande così, mentre firmava maglie e autografi sparsi - racconta la Gazzetta dello Sport -. E ancor di più durante la passeggiata conoscitiva del prato verde, mentre smanettava con il telefonino in compagnia di Nainggolan e Lautaro. Sì, Lautaro, il centravanti che proprio Mauro sta aiutando a crescere: un giorno di questa stagione, poi non così lontano, i due saranno una coppia, perché l’approdo naturale delle cose dice questo. Oggi però si giocano un posto e anche per Icardi - persino per Icardi - nulla è più scontato".

10.45 - LA PROBABILE FORMAZIONE DEL PSV - “In Champions devi essere convinto di fare sempre risultato. Se pensi di perdere allora è meglio che rimani a casa. Non abbiamo paura, abbiamo analizzato tanto l’Inter”. Così il tecnico del PSV - ed ex centrocampista del Milan - Van Bommel ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’Inter. L’allenatore olandese dovrebbe confermare in blocco il 4-2-3-1 schierato anche nelle ultime giornate in campionato con un unico ballottaggio, quello tra Gutierrez e Pereiro per il ruolo di trequartista dietro a De Jong: il secondo al momento è nettamente in vantaggio. Ci sarà sicuramente sulla sinistra Lozano, protagonista di un ottimo Mondiale in Russia con il suo Messico. Out Rigo e Thomas per problemi fisici.

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Hendrix, Rosario; Lozano, Pereiro, Bergwijn; De Jong.

A disposizione: Room, Behich, Mirin, Sainsbury, Gutierrez, Ramselaar, Malen. Allenatore: Mark Van Bommel

10.35 - TRADIZIONE POSITIVA CON LE OLANDESI - L'Inter in Champions League ha sempre fatto bene contro le formazioni olandesi. Negli 8 precedenti disputati sono arrivate 6 vittorie e due pareggi in favore dei nerazzurri.

10.25 - LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER - È una squadra in salute l’inter, tornata al top della forma fisica e mentale grazie all’importante filotto di 4 vittorie consecutive, contro Tottenham, Sampdoria, Fiorentina e Cagliari. Spalletti dopo il turnover di sabato questa sera rimetterà dentro tutti i titolari nell’ormai consueto 4-2-3-1. “Il modulo non cambierà. Servirà personalità e forza per indossare questa maglia”, ha spiegato alla vigilia del match. Il tecnico ha sciolto anche l’unico dubbio di formazione, quello riguardante la posizione di Skriniar che giocherà al centro della difesa insieme a De Vrij con D’Ambrosio basso a destra. Brozovic e Vecino saranno i due mediani e dovranno sostenere la batteria dei trequartista dietro il centravanti Icardi, che tornerà dal 1’ dopo aver riposato in campionato. Vrsaljko è partito con la squadra ma la sua presenza nei 18 è fortemente in dubbio dopo il lungo stop per infortunio.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, Borja Valero, Keita, Candreva, Lautaro. Allenatore: Luciano Spalletti

10.20 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta pre-partita di PSV Eindhoven-Inter, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri alla prima giornata hanno battuto il Tottenham grazie al duo Icardi-Vecino, con l'uruguaiano che ha segnato il gol vittoria in pieno recupero. Il PSV invece è caduto al Camp Nou sotto i colpi di Messi e del Barcellona. Questa la classifica del gruppo B dopo 90 minuti:

Barcellona 3

Inter 3

Tottenham 0

PSV Eindhoven 0