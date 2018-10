LIVE TMW - PSV, Van Bommel: "Handanovic da rosso. Ora è dura per noi"

Risultato finale: PSV-Inter 1-2

Dopo la sconfitta contro l'Inter per 2-1 al Philips Stadium, il tecnico del PSV Eindhoven, Mark Van Bommel, ha parlato in conferenza stampa per commentare la sfida contro i nerazzurri. Queste le parole del tecnico olandese raccolte da TuttoMercatoWeb.com direttamente dall'Olanda:

L'Inter ha meritato di vincere?

"Sono stati dettagli tecnici a decidere la partita. L'arbitro ha sbagliato qualcosa, Handanovic doveva essere espulso, altrimenti avremmo segnato. Le differenze tra le due squadre sono piccolissime ma per noi adesso sarà veramente difficile".

Quali dettagli hanno deciso la partita?

"Sappiamo che l'Inter è una squadra forte ma abbiamo giocato bene. La rovesciata e il palo sono state decisive per noi, questi sono i dettagli di cui parlo. Dovevamo poi andare al riposo in vantaggio".

Il rosso non dato e il gol in fuorigioco sono state due botte per voi. Cosa ha detto alla squadra all'intervallo?

"E' sempre difficile quando prendi gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo ma come avete visto abbiamo giocato bene anche nella ripresa".

Il gruppo è giovane, cos'ha imparato questa sera?

"Sono sei partite molto dure ma stasera abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela. A Barcellona abbiamo concesso poco fino a un certo momento della sfida e stasera abbiamo giocato alla pari".

Pensa che l'Inter abbia potuto tirare con troppa facilità?

"Sapevamo che erano una squadra che punta molto sui tiri dalla distanza ma stasera non sono stati molto pericolosi con questa loro arma".

Cosa pensa della prestazione del portiere Zoet?

"Ha fatto bene, anche se è stato sfortunato. I suoi errori non ci hanno fatto perdere la gara".