LIVE TMW - Quale futuro per Sarri? De Laurentiis ha pronto un quadriennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

11.28 - Allenamento mattutino in corso - Intanto, come mette in evidenza il profilo twitter della società, è in corso il primo dei due allenamenti previsti per la giornata di oggi. Il summit tra Sarri e De Laurentiis dovrebbe avvenire al termine della seconda seduta.

11.23 - De Laurentiis ha pronto un quadriennale - Quattro milioni di euro netti a stagione fino al 2022. E' quanto oggi Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, metterà sul tavolo per convincere Maurizio Sarri a restare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in edicola, che però mette in luce anche tutti i dubbi del tecnico campano relativi alle motivazioni, allo staff e ai progetti per il futuro.

11.15 - Giornata decisiva per ciò che concerne il futuro di Maurizio Sarri. Dopo la doppia seduta prevista per oggi a Castel Volturno, il tecnico campano dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis per far chiarezza, in un senso o nell'altro, sul suo futuro. TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.