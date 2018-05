LIVE TMW - Quale futuro per Sarri? Minuti decisivi: summit in corso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

14.08 - Sarri deve rientrare a Castel Volturno entro le 15 - Sono passati oltre 90 minuti dall'inizio del summit in cui si sta decidendo il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico campano dovrebbe rientrare a Castel Volturno per dirigere la seconda seduta d'allenamento di giornata, ma al momento è ancora in riunione in un posto top secret con Aurelio De Laurentiis, Edo De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli.

13.30 - I valorizzati e gli svalutati di Sarri - Giornata di approfondimenti su TMW in merito ai tre anni trascorsi alla guida del Napoli da Maurizio Sarri. Clicca qui per leggere i calciatori valorizzati e quelli svalutati da Sarri in questo triennio.

13.08 - Il vertice non si sta svolgendo nel centro di Castel Volturno - Dopo l'allenamento mattutino, Edo De Laurentiis, Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli hanno lasciato il centro d'allenamento del Napoli per incontrare in un luogo, ancora segreto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli. In questi minuti si sta decidendo se Sarri sarà ancora l'allenatore della squadra partenopea.

12.55 - Incontro in corso - Secondo quanto riportato da Carlo Alvino, voce di Radio Kiss Kiss Napoli - emittente ufficiale del club azzurro - e volto di Tv Luna, è in corso l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Il summit terminerà prima della seduta pomeridiana di allenamento. Iniziato, dunque, il pranzo annunciato prima dalla radio ufficiale degli azzurri.

12.42 - De Laurentiis, pranzo con Giuntoli e Sarri - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pranzerà col ds Giuntoli e con l'allenatore Maurizio Sarri. Lo rivela Radio Kiss Kiss Napoli.

12.34 Stefan Schwoch a TMW - Stefan Schwoch ha così parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com in merito al futuro di Maurizio Sarri: "Penso che la soluzione migliore sia andare avanti insieme. Sarri ha fatto molto bene in azzurro, anche se non è arrivato alcun trofeo. Tuttavia - ha detto - credo che non sarà così, penso che Sarri andrà via".

(Clicca qui per l'intervista integrale)

12.11 - De Laurentiis in arrivo a Castel Volturno - Aurelio De Laurentiis è in arrivo a Castel Volturno per incontrare Maurizio Sarri. Lo riferisce l'emittente ufficiale del club partenopeo, Radio Kiss Kiss Napoli.

12.06 - I tifosi chiedono a gran voce la conferma di Sarri - Tutti allineati: i tifosi del Napoli chiedono a gran voce la conferma di Maurizio Sarri. Negli ultimi giorni, è partita una petizione su chance.org per convincere il tecnico a restare (Clicca qui per vederla) che alle 12.15 ha raccolto 10mila firme.

11.53 - Sarri non vuole liberarsi con la clausola - De Laurentiis prova a convincerlo a restare, Sarri che vuole andare via. Questa - scrive il quotidiano Il Mattino - la situazione in casa Napoli a poche ore dall'incontro chiarificatore. "L'idea di liberarsi col pagamento della clausola (entro il 31 maggio) è l'ultimo dei pensieri che passano per la testa a Sarri - si legge -. Magari anche una separazione consensuale. Ma non dirà: me ne voglio andare".

11.28 - Allenamento mattutino in corso - Intanto, come mette in evidenza il profilo twitter della società, è in corso il primo dei due allenamenti previsti per la giornata di oggi. Il summit tra Sarri e De Laurentiis dovrebbe avvenire al termine della seconda seduta.

11.23 - De Laurentiis ha pronto un quadriennale - Quattro milioni di euro netti a stagione fino al 2022. E' quanto oggi Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, metterà sul tavolo per convincere Maurizio Sarri a restare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in edicola, che però mette in luce anche tutti i dubbi del tecnico campano relativi alle motivazioni, allo staff e ai progetti per il futuro.

11.15 - Giornata decisiva per ciò che concerne il futuro di Maurizio Sarri. Dopo la doppia seduta prevista per oggi a Castel Volturno, il tecnico campano dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis per far chiarezza, in un senso o nell'altro, sul suo futuro. TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.