LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Ok Spagna e Bosnia

Irlanda-Georgia 1-0

52' Spinge l'Irlanda, ma la Georgia resiste. Gli irlandesi cercano il secondo gol.

46' Partiti per il secondo tempo!

- INTERVALLO -

37' GOOOOOOL IRLANDA! HOURIHANE! Eccolo il gol del vantaggio dell'Irlanda!

35' L'Irlanda è sempre bloccata sullo 0-0 da una coriacea Georgia.

10' Spinge l'Irlanda, ma la Georgia resiste.

1' Si parte!

Irlanda (4-3-3): Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Stevens; Hendrick, Whelan, Hourihane; Brady, McGoldrick, McClean. Ct. McCarthy

Georgia (4-3-3): Loria; Kakabadze, Khocholava, Kashia, Kverkvelia; Kankava, Kvekveskiri, Gvilia; Kiteishvili, Kvilitaia, Arveladze. Ct. Weiss

Svizzera-Danimarca 2-0

65' GOOOOOOL SVIZZERA! CHE GOL DI XHAKA! Splendida realizzazione del centrocampista, raddoppio della Svizzera!

46' Partiti per il secondo tempo!

- INTERVALLO -

44' Manovra sempre la squadra di casa che cerca il raddoppio.

30' Spinge la Svizzera, ma la Danimarca non riesce a reagire.

15' GOOOOOOOL SVIZZERA! FREULER! La squadra elvetica trova il vantaggio! Tutto nasce da Rodriguez che mette in area, un rimpallo favorisce il centrocampista che di destro fa gol!

11' St.Zuber! Arriva la prima occasione della gara, ma l'attaccante elvetico non trova la porta!

10' Primi minuti di gara che scorrono senza grandi emozioni.

1' Si parte!

Svizzera (4-3-3): Sommer; Mbabu, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler; Embolo, Al. Ajeti, St. Zuber. Ct. Petkovic

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, M. Jorgensen, Stryger Larsen; Schone, Delaney; Y. Poulsen, Eriksen, Braithwaite; N. Jorgensen. Ct. Hareide

Malta-Spagna 0-1

57' Un dato su tutti dopo un'ora di gioco: zero tentativi per Malta, tredici per la Spagna.

46' Partiti per il secondo tempo!

- INTERVALLO -

30' GOOOOOOOOOOL SPAGNA!!! MORATA! L'ex Juventus controlla e con il sinistro beffa Bonello!

28' Resiste Malta, con la Spagna che fa la gara, ma non trova la porta.

16' Spinge la selezione di Luis Enrique: ci prova due volte Saul, ma la mira non è precisa.

6' La Spagna manovra, ma Malta chiude ogni varco.

1' Si parte!

Malta (5-4-1): Bonello; Mbong, Z. Muscat, Caruana. S. Borg, J. Zerafa; Mintoff, P. Fenech, Guillaumier, Corbolan; Nwoko. Ct. Farrugia

Spagna (4-3-3): Kepa; Sergi Roberto, Ramos, Hermoso, Gayà; Canales, Rodri, Saul; Asensio, Morata, Bernat. Ct. Moreno (Luis Enrique assente)

Norvegia-Svezia 2-0

58' GOOOOOL NORVEGIA! RADDOPPIA KING! Tutto facile per la Norvegia che trova anche il gol del 2-0 con l'attaccante che mette a segno di testa!

55' Pericolosa la Norvegia con Ajer, ma l'azione di calcio d'angolo sfuma.

46' Partiti per il secondo tempo!

- INTERVALLO -

41' GOOOOOOOL NORVEGIA!!! JOHNSEN! Arriva il vantaggio della squadra di casa con il tocco sotto misura dell'attaccante.

35' Le due squadre si affrontano a centrocampo, ma non riescono a rendersi più particolarmente pericolose.

22' Bella gara tra le due selezioni! Occasioni da una parte e dall'altra.

12' Pericolosa la squadra di casa con King, ma il suo tiro in diagonale termina a lato.

5' Inizio equilibrato tra le due squadre

1' Si parte!

Norvegia (4-4-2): Jarstein; Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami; Odegaard, Selnaes, Henriksen, Elyounoussi; Johnsen, King. Ct. Lagerback

Svezia (4-4-2): Olsen; Krafth, Helander, Granqvist, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Claesson; Quaison, Berg. Ct. Andersson

Romania-Isole Faroe 3-1

55' Ritmi più bassi nella ripresa con la Romania forte di due gol di vantaggio.

46' Partiti per il secondo tempo!

- INTERVALLO -

37' GOOOOOL ISOLE FAROE! DAVIDSEN! Accorcia le distanze la selezione dell'Isole Faroe con il terzino su calcio di rigore.

32' GOOOOOOL ROMANIA!!! KESERU! Dilaga la Romania e arriva anche la doppietta per l'attaccante.

29' GOOOOOL ROMANIA!!! KESERU! Dopo l'assist per il vantaggio stavolta l'attaccante si mette in proprio e mette a segno il raddoppio!

26' GOOOOOOL ROMANIA!!! DAEC! Ci pensa Deac a sbloccare l'incontro per la Romania, determinante l'assist di Keseru!

20' La Romania spinge, ma le Isole Faroe resistono

1' Si parte!

Romania (4-4-2): Tatarusanu; Benzar, Grigore, Moti, Bancu; Deac, Stanciu, Marin, Chipciu; Puscas, Keseru. Ct. Contra

Isole Far Oer (4-4-1-1): Nielsen; Rolantsson, A. Gregersen, Faero, V. Davidsen; Bartalsstovu, Hendriksson, Vatnsdal, R. Joensen; Hansson; K. Olsen. Ct. Olsen

Bosnia-Grecia 2-1

65' GOOOOOOOL GRECIA!!! FORTOUNIS! Arriva il gol che riapre la gara! Ultima mezz'ora di gara tutta da vivere!

55' Manovra la Grecia alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara, ma la Bosnia non si fa sorprendere.

46' Partiti per il secondo tempo!

- INTERVALLO -

44' La Bosnia gestisce il doppio vantaggio dopo un buon primo tempo.

16' GOOOOOOOL BOSNIA! E SONO DUE! PJANIC! Inizio super i bosniaci che trovano la rete del raddoppio con il centrocampista della Juventus!

9' GOOOOOOOOL BOSNIA!!! VISCA! Vantaggio della squadra balcanica con il centrocampista che mette dentro dopo respinta del portiere su azione di calcio d'angolo.

1' Si parte!

Bosnia Erzegovina (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Kolasinac; Pjanic, Besic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic. Ct. Prosinecki

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Bakakis, Papastathopoulos, Siovas, Koutris; Kourbelis, Zeca, Bouchalakis; Fortounis, Donis, Samaris. Ct. Anastasiadis

20.40 Le dodici nazionali impegnate stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

20.20 Oltre all'Italia saranno sei le gare che si giocheranno alle 20.45

Irlanda-Georgia

Svizzera-Danimarca

Malta-Spagna

Norvegia-Svezia

Romania-Isole Faroe

Bosnia-Grecia

Lettori di TMW buonasera da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la seconda giornata di qualificazioni a Euro 2020.